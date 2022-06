01 juin : le plus grand aquaparc d’Algérie ouvre ses portes au public

Le grand jour est arrivé pour le plus grand aquaparc d’Algérie, d’ouvrir ses portes dans la wilaya de Tizi Ouzou. À cette occasion, le parc a profité du jour de la célébration de la Journée internationale de l’enfance, soit ce mercredi 01 juin.

Octopus : un projet audacieux

Il a fallu 6 années pour réaliser ce projet pharaonique « Octopus parc aquatique ». Le parc a la capacité d’accueillir 5000 personnes/jour, en moyenne. Situé à Tamda, l’aquaparc Octopus s’étend sur une aire globale de 5 ha, voire plus. Sur sa superficie de 25 000 m², le parc met à la disposition de sa clientèle, diverses activités et services. En effet, selon le promoteur, Mustapha Athmane, l’ouverture de ce 01 juin, n’est qu’une première étape.

En plus des attractions aquatiques, les clients pourront profiter d’une dizaine de stands, des piscines d’une capacité d’un millier de nageurs et des toboggans. D’ailleurs, les Algériens n’ont jamais vu un toboggan aussi grand dans tout le pays, que aussi bien enfants et adultes pourront apprécier.

Octopus : une valeur ajoutée considérable

Mustapha Athmane avait confié que l’idée de ce projet lui est arrivée en constatant le manque de loisirs, dans la région de son enfance. Mais en plus d’offrir une distraction aux parents et bambins, le parc aquatique générera directement 240 emplois. Divers secteurs de métiers collaboreront au sein de ce parc aquatique avec 40 bungalows, un centre commercial et une salle de conférence.

L’aquaparc promet des moments d’amusements et de détentes inoubliables. De plus, son existence permettra la promotion du tourisme local et attirer plusieurs types de visiteurs. Enfin, il a l’ambition de devenir la première destination estivale de la wilaya en proposant des expériences divertissantes.