14 wilayas en alerte : fortes chutes de neige et pluies torrentielles attendues

L’hiver s’annonce rude dans 14 wilayas d’Algérie. En effet, des conditions météorologiques extrêmes sont attendues avec de fortes chutes de neige et des pluies torrentielles. Ces intempéries pourraient causer des perturbations majeures et mettre à l’épreuve la résilience des habitants ainsi que des infrastructures locales. Dans cet article, nous vous apporterons plus de détails sur ces prévisions alarmantes et les mesures prises par les autorités pour faire face à cette situation. Restez connectés pour être informés en temps réel et prendre les dispositions nécessaires pour votre sécurité et celle de vos proches.

Alerte météo exceptionnelle : fortes précipitations et chutes de neige prévues

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte spéciale de niveau 2, symbolisée par la couleur orange, pour ce samedi. Cette mise en garde concerne d’importantes chutes de neige et des pluies abondantes attendues dans diverses régions du pays. Les bulletins d’alerte seront en vigueur à partir de samedi 18h jusqu’à dimanche 6h du matin.

Les wilayas touchées et les risques potentiels

Quatorze wilayas, dont Sétif, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Mila, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, Constantine, Guelma, Tébessa et Souk Ahras, sont concernées par ces chutes de neige. Par ailleurs, des pluies orageuses intenses sont attendues sur Béjaïa, Jijel, Skikda, Constantine, Mila et Sétif. Ces conditions météorologiques pourraient engendrer des complications dans la circulation routière, particulièrement en zones montagneuses, ainsi que des risques d’inondations locales et des perturbations au niveau de certaines infrastructures.

Consignes de sécurité et mobilisation des services de protection civile

Les autorités appellent à la prudence, invitant les citoyens à limiter leurs déplacements durant cette période. Les conducteurs sont particulièrement encouragés à faire preuve de vigilance sur les routes enneigées et glissantes, et à s’assurer du bon état de leur véhicule avant tout trajet. Par ailleurs, les services de protection civile restent en alerte pour intervenir en cas d’urgence. Ils exhortent les résidents des régions touchées à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité afin de prévenir tout incident.