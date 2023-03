19 mars 1962, fête de la Victoire – Jour du cessez le feu de la guerre d’Algérie

La fête de la Victoire, célébrée le 19 mars, commémore l’indépendance de l’Algérie obtenue après une longue lutte contre l’occupation française. Cette date marque un tournant décisif dans les relations entre l’Algérie et la France, soixante ans après l’indépendance. Le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance d’un traitement responsable, intègre et impartial du dossier de la Mémoire et de l’Histoire, dans un climat de franchise et de confiance.

Événements marquants menant à l’indépendance

La marche vers l’indépendance algérienne a connu plusieurs étapes clés :

14 juin 1830 : prise d'Alger par les Français et début de l'occupation française en Algérie.

1848 : rattachement de l'Algérie à la France.

1er novembre 1954 : début de la guerre d'indépendance avec la prise des armes par les Algériens.

8 mai 1945 : massacres perpétrés à Sétif, Guelma, Kherrata et d'autres villes, désormais commémorés lors de la Journée nationale de la Mémoire depuis mai 2020.

5 juillet 1962 : proclamation de l'indépendance de l'Algérie, mettant fin à 7 ans et demi de guerre de décolonisation.

L’Algérie célèbre, ce dimanche, la Fête de la Victoire marquant le 61e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. pic.twitter.com/YxknJtxa5a — L’Algérie au Mozambique, Eswatini et au Malawi (@ambalgmaputo) March 18, 2023

Célébrations en 2023

Jour de la Victoire et autres commémorations

En 2023, la fête de la Victoire sera célébré en même temps que d’autres événements importants pour l’Algérie et sa diaspora. Parmi ces événements figurent les printemps kabyles de 1980 et 1981, ainsi que le printemps noir de 2001.

Manifestations et engagements pour la mémoire

A l’occasion de ces célébrations, la diaspora algérienne s’est mobilisée en grand nombre à travers le monde, exprimant son attachement à la mémoire de ces événements historiques. Les manifestants ont rendu hommage aux martyrs du printemps noir assassinés par des gendarmes algériens en 2001, scandant des slogans tels que « Kabylie indépendante, Algérie coloniale ». La marche du 17 avril 2022, qui s’est ébranlée de la Place de la Bastille vers la Place de la République à Paris, témoigne de l’engagement de la diaspora algérienne pour la défense des droits et libertés en Algérie.

L’Ambassade d’Algérie à Maputo a organisé, dimanche, une cérémonie à l’occasion du 61e anniversaire de la fête de la victoire (19 mars 1962), présidée par M.l’Ambassadeur, en présence des membres de notre communauté et du staff diplomatique de l’ambassade. pic.twitter.com/Un5vJD55o1 — L’Algérie au Mozambique, Eswatini et au Malawi (@ambalgmaputo) March 19, 2023

L’héritage du Jour de la Victoire pour l’Algérie nouvelle

La fête de la Victoire et les autres commémorations liées à l’histoire de l’Algérie occupent une place centrale dans les préoccupations de l’Algérie nouvelle et de sa jeunesse. Il est essentiel de ne pas omettre cette histoire dans les relations étrangères et de continuer à œuvrer pour un dialogue constructif avec la France sur ces questions mémorielles.

Transmission de la mémoire aux générations futures

La célébration du Jour de la Victoire et des autres événements historiques de l’Algérie permet de transmettre le souvenir de ces moments importants aux générations futures. Il est fondamental d’assurer la préservation et la transmission de cette mémoire pour maintenir vivant l’esprit de résistance et d’indépendance qui a caractérisé le combat pour la liberté de l’Algérie.

Réalisation de projets mémoriels et culturels

Dans le cadre de la construction d’une Algérie nouvelle, il est important de réaliser des projets mémoriels et culturels visant à valoriser l’histoire et le patrimoine algériens. Ces initiatives contribuent non seulement à renforcer la cohésion nationale, mais aussi à approfondir les liens et la compréhension mutuelle entre l’Algérie et la France, afin de construire un avenir commun fondé sur le respect, la coopération et la solidarité.

