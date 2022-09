21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) – Découvrez les dates

Le Salon international du tourisme et des voyages ou SITEV arrive à sa 21ème édition. Il se déroulera au Palais des expositions, dans le Pavillon Central et sera organisé pour la première fois par le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le World Trade Center Algiers.

Le SITEV reprendra après 2 ans d’arrêt

Cet événement n’a pas pu avoir lieu durant les deux années précédentes à cause de la crise sanitaire engendrée par le covid. Il réunira plus de 200 participants locaux et étrangers qui œuvrent dans le secteur du tourisme, des voyages et de l’hôtellerie. Plusieurs offres et promotions touristiques en Algérie et dans le monde entier seront alors exposées.

Les évolutions en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le domaine du tourisme seront aussi présentées. La numérisation est une révolution car ainsi, plusieurs destinations et circuits en Algérie seront plus facilement connus et accessibles par exemple.

Le SITEV est le plus grand événement touristique en Algérie

Ce Salon est très important car le tourisme joue un rôle crucial dans l’économie nationale. Il fait aussi savoir que cette année est par ailleurs consacrée par le président de la République comme étant « l’Année de l’Economie ».

Le SITEV a toujours été la première manifestation touristique de la région du Maghreb à cause de la quantité et l’envergure des opérateurs qui y participent. Il se déroulera du 29 septembre au 2 octobre prochain.

L’Etat encourage d’ailleurs les pouvoirs publics, les associations professionnelles, le système bancaire et les entreprises qui sont concernés par le tourisme à participer à sa promotion. Des conférences thématiques, des animations artistiques et des rencontres entre les différents participants locaux et étrangers sont aussi au programme.