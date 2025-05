24ème édition du « Pont vers le Chinois » : une célébration vibrante de l’amitié sino-algérienne en 2025

Célébrant l’amitié et la coopération entre l’Algérie et la Chine, la 24ème édition du « Pont vers le Chinois » a une fois de plus fait vibrer les cœurs en 2025. Cette manifestation culturelle unique en son genre, qui met à l’honneur la langue et la culture chinoises, est un véritable pont d’échanges et de compréhension mutuelle entre les deux nations.

Découvrez comment cette édition a su, encore une fois, marquer les esprits et renforcer les liens sino-algériens.

La 24ᵉ édition du concours « Pont vers le Chinois » bat son plein en Algérie

Le mardi 6 mai, l’Université d’Alger 2 à Bouzaréah a été le théâtre de la finale algérienne de la 24ᵉ édition du concours international « Pont vers le Chinois ». Cet événement, organisé par l’ambassade de Chine en Algérie en collaboration avec divers partenaires académiques et culturels locaux, a attiré plus de 300 participants.

Parmi les personnalités présentes figuraient Son Excellence Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie, le professeur Saïd Rahmani, recteur de l’Université d’Alger 2, le professeur Smaïl Debèche, président de l’Association d’amitié Algérie-Chine, ainsi que des représentants d’entreprises chinoises et des membres de la communauté chinoise en Algérie.

Discours marquants et coopération sino-algérienne

Lors de cette finale, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a souligné la richesse de la langue chinoise, une « langue ancienne et magnifique, porteuse de cinq millénaires de sagesse orientale ». Il a également exprimé son espoir de voir davantage d’Algériens apprendre le chinois pour renforcer les échanges culturels entre les deux nations.

De son côté, le recteur de l’Université d’Alger 2, Saïd Rahmani, a mis en avant le potentiel commun de l’Algérie et de la Chine dans les domaines de l’éducation et de la culture. Il a également annoncé la signature d’un accord pour la création du premier Institut Confucius en Algérie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération universitaire.

Les lauréates de l’Université d’Alger 2 brillent lors du concours « Pont vers le Chinois »

Dix finalistes, venus de différentes villes algériennes, ont rivalisé d’ingéniosité et de talent lors des quatre épreuves du concours : un discours à thème, un quiz de culture générale, une description narrative d’images et une performance artistique. Le dynamisme et l’émotion étaient au rendez-vous, témoignant de la passion des candidats pour la langue et la culture chinoises.

Au terme de cette compétition intense, deux étudiantes de l’Université d’Alger 2 se sont distinguées. Ces lauréates de la 24ᵉ édition du concours « Pont vers le Chinois » porteront fièrement les couleurs de l’Algérie lors de la grande finale internationale en Chine.