26 octobre 1962 : Quand l’Algérie adopta sa première Constitution et posa les bases de l’État indépendant

Le 26 octobre 1962 reste une date gravée dans l’histoire de l’Algérie.

83,78 % Participation C’est le taux de participation des Algériens au référendum constitutionnel, un chiffre qui reflète l’engagement citoyen dès la naissance de la République.

Ce jour-là, le pays a officiellement annoncé les résultats du référendum constitutionnel organisé le 20 septembre 1962, un moment décisif qui a marqué le début de la construction de l’Algérie indépendante.

Un référendum historique aux résultats sans équivoque

Le scrutin du 20 septembre 1962 a mobilisé la population algérienne dans un contexte encore fragile, quelques mois seulement après la fin de la guerre d’indépendance contre la France.

Le taux de participation a atteint 83,78 %, et le soutien à la nouvelle Constitution a été massif, avec 99,65 % des voix favorables.

Ces chiffres témoignent de la volonté des Algériens de participer activement à la naissance de leur État.

Les piliers de l’Algérie indépendante

L’adoption de la Constitution a permis de mettre en place les institutions fondamentales de la jeune République algérienne.

Parmi les personnalités clés élues au sein de l’Assemblée constituante figurent Ahmed Ben Bella, futur premier président de l’Algérie, ainsi que Ferhat Abbas et Hocine Aït Ahmed, figures emblématiques du mouvement national.

Voir ces noms inscrits dans l’histoire me rappelle à quel point chaque décision de cette époque a façonné l’Algérie que nous connaissons aujourd’hui. Hamid, 45 ans, historien

Cette étape a ouvert la voie à la mise en place des premières lois, au renforcement de l’administration et à l’organisation de la vie politique, donnant à l’Algérie son cadre institutionnel propre après 132 ans de colonisation.

Pourquoi cette journée reste symbolique

Le 26 octobre 1962 n’est pas seulement une date sur un calendrier : elle symbolise la volonté d’un peuple de prendre son destin en main, de construire un État souverain et de s’unir autour d’un projet national commun.

Chaque année, cette date rappelle aux Algériens le chemin parcouru depuis l’indépendance et l’importance de la participation citoyenne dans la vie démocratique.