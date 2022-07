Faisant partie d’un des plus grands États d’Afrique du Nord, l’Algérie est une ancienne province française chargée d’histoire et de merveilles les plus impressionnantes les unes que les autres. Cet immense pays du Maghreb est bordé au Nord par la mer Méditerranée et au Sud par le désert du Sahara. De quoi entrevoir les richesses naturelles dont dispose l’Algérie. Pays de culture, de richesse patrimoniale et de vestiges exceptionnels, l’Algérie est devenue une grande destination touristique en Afrique et dans le monde. Voici 5 bonnes raisons de visiter l’Algérie.

1- La cuisine algérienne

L’un des plus grands trésors que compte l’Algérie, c’est sa diversité culturelle. Bien évidemment, il s’agit d’un métissage entre la cuisine méditerranéenne et la cuisine nord-africaine. Le pays à l’indicatif 213 est à la fois un pays disposant d’une large variété de produits marins, mais également terrestres. Peu importe le lieu de votre escapade en Algérie, vous ne manquerez pas une opportunité de déguster un plat de tajine ou de couscous fait maison. Hormis cela, vous découvrirez de belles saveurs gourmandes dans les traditionnelles boulangeries algériennes pleines de dessert et de sucreries.

2- Un climat très doux et tempéré

La mer Méditerranée joue un grand rôle dans le schéma climatique du pays surtout au nord. Parfois comparé à la Californie à cause des conditions climatiques, le Nord algérien est chaud et sec en été, tandis qu’en hiver il est doux et humide. Tout ceci au grand bonheur des voyageurs et des touristes surtout européens. Vous pourrez vous balader en toute tranquillité dans les rues d’Alger et même en bordure de mer d’Annaba, tous traversés par un vent venant du Sahara.

3- La culture algérienne et la musique Rai

En Algérie, tout le monde aime le Rai. Il s’agit d’un genre musical dont l’origine remonte à l’Algérie du début du XXe siècle. Le pays s’est forgé une grande réputation à travers le monde comme étant le berceau de ce style musical berbère.

Le mélange culturel est impressionnant en Algérie. Le Nord est dominé par les cultures arabes et berbères. Le Sud lui est composé en majorité par les Sahraouis et les Touareg. Ce pays cosmopolite d’Afrique dispose d’une des plus belles diversités culturelles du monde.

4- L’architecture et la découverte des vestiges préhistoriques

Le principal signe distinctif de l’architecture algérienne est la position géographique du pays. Vous pourrez visiter les différents bâtiments de la colonisation française avant de passer aux vestiges des civilisations phéniciennes, romaines, espagnoles, vandales, arabes, turcs, byzantins… En plus de cela, vous pourrez découvrir de nombreux sites archéologiques. Vous pourrez aussi :

découvrir les vestiges d’Hominidés ou le très célèbre lieu d’Ain El Ahnech

faire un tour dans les ruines romaines de Tipaza, le Théâtre romain de la cité antique de Djémila ou encore dans le palais Ksar El Kouaà quelques kilomètres au nord d’Ammi Moussa dans la wilaya de Relizane

visite des mosquées du XIe siècle et du marché de la Casbah.

Une immersion dans le passé vous attend à coup sûr après avoir visité ces monuments et sites antiques.

5- Un paysage désertique à couper le souffle

Une escapade dans le désert du Sarah vous permettra de découvrir des paysages uniques au monde. Sur votre quad ou dans votre 4×4, dévalez les dunes du Sahara à la quête de plus de sensation.

Selon vous, quels sont les endroits incroyables à connaître en Algérie ? Dites le nous dans les réseaux sociaux!