5G et Numérisation : Les directives clés du Président Tebboune pour une Algérie futuriste en 2025

L’Algérie se positionne résolument vers l’avenir avec la 5G et la numérisation. Le Président Tebboune a récemment dévoilé ses directives clés pour propulser le pays dans une nouvelle ère technologique. Ces orientations stratégiques, qui visent à faire de l’Algérie un acteur majeur du numérique d’ici 2025, sont porteuses d’espoir et de changement.

Cet article vous propose de découvrir ces directives en détail et d’explorer comment elles pourraient transformer le paysage technologique algérien. Restez connectés pour comprendre les ambitions futuristes de l’Algérie.

Lancement des réseaux mobiles 5G : les directives du président Tebboune

Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’importance d’une étude approfondie pour le déploiement des réseaux mobiles 5G en Algérie. Lors d’une réunion du Conseil des ministres, il a souligné la nécessité d’une intégration efficace de cette technologie, en tenant compte des critères technologiques et financiers.

Cette initiative vise à stimuler le développement économique national et à offrir aux citoyens des services technologiques de pointe. Le président a également fixé la fin de l’année 2025 comme échéance pour le recensement total des domaines de l’État, dans le cadre d’un projet de numérisation globale.

Recensement général de l’agriculture : les orientations stratégiques du président Tebboune

Le président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance cruciale du Recensement général de l’agriculture (RGA) pour une prise de décision éclairée, la modernisation du secteur agricole et le renforcement de son rôle dans la sécurité alimentaire. Il a donné des instructions précises au ministre de l’Agriculture pour approfondir le recensement de toute la production agricole nationale, y compris le bétail et les cultures fruitières.

Le président a également fixé la fin de 2025 comme date limite pour le recensement complet des domaines de l’État, afin de créer une base de données avant l’élaboration du budget 2026.

Projet de loi sur les wakfs et numérisation du secteur des affaires religieuses

Le président Tebboune a également supervisé le débat et l’approbation d’un projet de loi concernant les wakfs lors de la réunion du Conseil des ministres. Il a insisté sur l’importance de la numérisation dans toutes les étapes du recensement liées au secteur des affaires religieuses.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la numérisation globale, visant à moderniser et à optimiser les processus administratifs. Le président a fixé la fin de 2025 comme échéance pour achever ce recensement numérique, soulignant ainsi son engagement envers la modernisation et l’efficacité.