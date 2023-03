6 lieux touristiques à connaître autour d’Alger

L’Algérie est réputée pour ses merveilles naturelles et ses sites archéologiques. Le paysage algérien est très varié, ce qui en fait un lieu de vacances idéal pour tous les types de voyageurs.

Que vous soyez à la recherche de paysages montagneux, de traces de l’histoire ancienne ou de plages spectaculaires, vous trouverez sans aucun doute quelque chose qui ravira votre âme d’aventurier. Si vous êtes à Alger, voici 6 lieux incontournables à parcourir aux alentours.

Le Souk El Khemis

Le Souk El Khemis est une célèbre foire hebdomadaire située à une trentaine de kilomètres d’Alger. Il se tient chaque jeudi matin sur une place publique bordée de stands colorés proposant des produits typiques locaux et des spécialités locales. Cette foire est le meilleur endroit pour acheter des souvenirs et découvrir les coutumes locales.

La Casbah

La Casbah d’Alger est connue pour sa richesse architecturale et culturelle. Ce quartier historique est parsemé de petites maisons et de palais de style andalou datant du 16ème siècle, qui offrent un excellent aperçu de la longue histoire de la ville. La Casbah est également un centre commercial animé où vous pourrez trouver des produits artisanaux et des articles typiques des magasins locaux.

Les grottes de Djebel Ouahch

Les grottes de Djebel Ouahch sont considérées comme l’une des plus belles grottes à visiter en Algérie. Situées à une centaine de kilomètres d’Alger, elles regorgent d’impressionnantes sculptures rocheuses et formations calcaires, dont certaines sont répertoriées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces grottes sont accessibles à pied, ce qui en fait une excellente activité de plein air pour les amateurs de randonnée.

Le Grand Erg Occidental

Le Grand Erg Occidental est un immense désert situé dans le Sahara algérien. Il est entouré de dunes de sable de couleur orange qui contrastent avec le bleu intense de l’horizon et présente des caractéristiques physiques intéressantes telles que des oasis, des collines et des cailloux. Les températures peuvent être extrêmes durant la journée, mais la nuit, le ciel offre un panorama stellaire incomparable.

Les ruines de Timgad

Les ruines de Timgad sont une ancienne cité romaine construite par l’empereur Trajan en 100 apr. J.-C. Cette métropole antique est remarquablement intacte et abrite des vestiges fascinants tels que des arcs, des temples et des routes pavées. De plus, elle est située dans un cadre magnifique entouré de collines verdoyantes et offre une ballade relaxante au milieu de l’histoire.

La Plage de Sidi Fredj

Située à seulement 20km d’Alger, la plage de Sidi Fredj est l’endroit parfait pour profiter du soleil et se détendre. Elle est entourée d’une forêt dense et offre un environnement tranquille et paisible. La plage est également reconnue pour sa faune marine diversifiée, notamment des tortues marines et des poissons tropicaux. Elle est donc l’endroit idéal pour les amateurs de snorkeling et de plongée.

L’Algérie possède de nombreux sites touristiques intéressants, tous à proximité d’Alger. Quelle que soit la raison de votre voyage, ces lieux vous permettront de découvrir l’authenticité de la culture algérienne et de profiter des merveilles naturelles offertes par le pays. N’oubliez pas de les inclure à votre itinéraire !