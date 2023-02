6 villes du désert Algérien absolument magnifiques à ne pas rater !

L’Algérie à l’image du grand sahara est un pays aux richesses naturelles préservées et insoupçonnées. Les villes des déserts algériens sont encore plus captivantes, accueillant et intemporelles.

Dans cet article nous allons découvrir les 6 villes du désert Algérien les plus exceptionnelles. Des cités anciennes qui vous invitent à découvrir leurs merveilles architecturales, leur richesse culturelle et leurs beaux paysages.

Touggourt

Touggourt est une petite ville située dans le sud de l’Algérie, connue pour être la « porte du Sahara ». Cette ville regorge d’un patrimoine culturel unique dont les casbahs datent du XVe siècle.

La visite permet d’admirer la vieille mosquée Abu-Said ainsi que le beau minaret de style hispano-mauresque. Touggourt possède également un musée archéologique et ethnographique qui abrite des objets et costumes traditionnels très intéressants.

Quand j’exige un coucher de soleil dans le Sahara 😆🔥

Retrouvez mes épisodes dans le Sahara Algérien dans la playlist « aventure en Algérie 🇩🇿 » saison 2 sur ma chaîne YouTube 🎥😉 (onglet playlist) — Quand rien n’est prévu, tout peut arriver✌️#algerie #djanet #voyage pic.twitter.com/HuPBqfzEKu — Ben N’co (@benncofficiel) January 29, 2023

Béchar

Située à l’ouest du Sahara, Béchar se trouve au milieu des vastes plaines arides. Cette ville fascinante est connue pour son architecture caractéristique et sa vie culturelle.

Elle compte de nombreuses attractions touristiques, notamment les ruines de la Kasbah Malaïka, construite en 1748, et de belles mosquées du XVIe siècle. De plus, on peut y admirer des vestiges romains remontant à l’époque ottomane.

Ghardaïa

Ghardaïa est connue pour ses villes berbères fortifiées. On peut y admirer de superbes maisons blanches bâties dans la roche et des tours de guet atteignant jusqu’à 15 mètres de haut.

Ces constructions impressionnantes forment une immense muraille qui contient quatre cités principales : M’zab, Beni Isguen, Bou Noura et Melika. Les habitants de Ghardaïa ont conservé leurs coutumes ancestrales depuis des siècles et cela est visible partout dans la région.

Timimoun

Timimoun est une petite ville Saharienne située au cœur du Grand Erg Occidental. Elle offre un spectacle inoubliable avec ses structures de terre rouge, ses petites maisons en briques de terre crue et ses palmiers entourés de sable.

Sa coupole rose, symbole de paix, est l’une des plus belles attractions de la ville. Timimoun connaît également des fêtes populaires où l’on peut admirer des spectacles folkloriques.

« Dieu a créé des pays pleins d’eau pour que les hommes y vivent, et des déserts pour qu’ils y découvrent leur âme » Proverbe Touareg #algerie #sahara #voyage

Check cette merveille 😌👇👇https://t.co/owJ40xuDcC pic.twitter.com/bFxvMKkW8j — Ben N’co (@benncofficiel) January 7, 2023

El Golea

El Golea est situé à l’ouest de l’Algérie et il est célèbre pour ses nombreux mirages qui apparaissent sur le sable. Il s’agit d’une ville calme et agréable, qui bénéficie d’un climat doux toute l’année.

El Golea a récemment attiré l’attention des voyageurs grâce à ses activités sportives telles que le golf et le karting. De plus, cette ville propose de nombreuses excursions pour découvrir les dunes de sable et les lacs salés de la région.

Adrar

Adrar est une petite ville située au nord-ouest de l’Algérie. Sa position stratégique à proximité du désert du Sahara en fait un point de départ idéal pour les randonneurs et les amateurs de sports extrêmes.

Adrar est entouré de sites pittoresques comme les monts Teffedest, regorgeant de faune et de flore variées. L’une des attractions principales d’Adrar est la fameuse Kasbah Tighanimine, une forteresse construite au XVIIe siècle par des Marabouts locaux.

En conclusion, les six villes présentées ici ne représentent que quelques-unes des merveilles que renferme l’Algérie. Ce pays splendide cache encore bien des secrets que vous serez heureux de découvrir lors de votre prochaine visite.