67e commémoration de la bataille de Ramada : le ministre de l’Intérieur affirme l’indivisibilité de la souveraineté tunisienne

La bataille de Ramada, un événement marquant de l’histoire tunisienne, a été commémorée pour la 67e fois cette année. À cette occasion, le ministre de l’Intérieur a tenu à réaffirmer l’indivisibilité de la souveraineté du pays. Un message fort et symbolique, qui souligne l’importance de cet épisode historique dans la construction de l’identité nationale tunisienne.

Retour sur cette cérémonie de commémoration et sur les enjeux qu’elle représente pour la Tunisie d’aujourd’hui.

67e anniversaire de la bataille de Remada : le ministre de l’Intérieur souligne son importance pour la souveraineté tunisienne

Le dimanche 25 mai 2025, Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, a participé à la commémoration du 67e anniversaire de la bataille de Remada, un jalon crucial dans l’histoire de la Tunisie. Il a mis en exergue le rôle déterminant de cette bataille dans l’affirmation de la souveraineté nationale tunisienne, la qualifiant de « défi et de résistance ».

Nouri a également insisté sur la nécessité de transmettre aux générations futures l’amour de la patrie et l’importance de préserver l’indépendance nationale. En marge des cérémonies officielles, il a visité une exposition documentaire retraçant cet épisode historique.

Rencontres et échanges avec les citoyens et les autorités locales

Au-delà des cérémonies commémoratives, le ministre de l’Intérieur a profité de cette occasion pour rencontrer et discuter avec les habitants, les représentants locaux et les dirigeants régionaux. Ces échanges ont permis d’aborder les préoccupations majeures de la population locale. Nouri a souligné que ces commémorations servent non seulement à rendre hommage aux martyrs, mais aussi à renforcer l’attachement à la souveraineté totale de la Tunisie.

Par ailleurs, il a effectué plusieurs visites sur le terrain, notamment au poste-frontière de Dhehiba et dans diverses unités de la Garde nationale et de la Police nationale, mettant en lumière l’importance de la sécurité dans la région.

Hommage aux héros de la bataille de Remada et rappel de son importance historique

Le ministre a rendu un vibrant hommage aux héros tombés lors de la bataille de Remada en 1958, en déposant une couronne de fleurs au cimetière des martyrs de Tataouine. Il a également salué le drapeau national et récité la Fatiha en leur mémoire. Rappelons que cette bataille, qui s’est déroulée les 24 et 25 mai 1958, a été un moment décisif dans la lutte pour l’indépendance de la Tunisie.

L’assaut des forces françaises, utilisant l’aviation pour écraser la résistance, a coûté la vie à de nombreux patriotes, dont le célèbre résistant Mesbeh Jarbouâ. Cet affrontement a ouvert la voie à l’accord du 17 juin 1958, conduisant à l’évacuation des troupes françaises du pays, excepté la base navale de Bizerte.