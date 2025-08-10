8ème Festival de l’été musical : une odyssée sonore inoubliable de l’Algérie à l’Afrique

Préparez-vous à embarquer pour un voyage musical exceptionnel, du nord de l’Afrique jusqu’au cœur du continent. Le 8ème Festival de l’été musical promet une odyssée sonore inoubliable, qui vous fera découvrir les richesses et la diversité des musiques algériennes et africaines. Un événement culturel majeur qui, chaque année, attire des milliers de mélomanes en quête d’évasion et de nouvelles expériences auditives.

Alors, laissez-vous porter par les rythmes envoûtants et les mélodies vibrantes de ce festival unique. Restez connectés pour en savoir plus sur cette édition 2025 qui s’annonce déjà comme un grand cru.

8ᵉ édition du festival « L’été en musique » : Un voyage musical sans frontières

Le théâtre El Casif à Sidi Fredj, Alger, a été le théâtre d’une soirée vibrante ce jeudi, marquant le coup d’envoi de la huitième édition du festival international « L’été en musique ». Sous le slogan « Rythme sans frontières », l’événement, qui se déroulera jusqu’au 14 août, promet une exploration musicale des cultures algériennes, africaines et internationales.

L’objectif principal de cette manifestation artistique majeure est de proposer un voyage musical à travers ces différentes cultures, offrant ainsi une expérience unique aux amateurs de musique.

Performances remarquables lors de la soirée d’ouverture

La soirée d’ouverture a été marquée par des performances mémorables, notamment celle du groupe « Rimel » originaire de Béchar. Leur spectacle a su captiver le public grâce à un mélange harmonieux de rythmes traditionnels et de sonorités inspirées du patrimoine de la région de Saoura, offrant ainsi une véritable immersion dans l’univers de la musique saharienne.

Moh Milano, figure montante du style « zenkaoui », a également fait sensation en interprétant ses titres phares, suscitant une interaction enthousiaste avec le public. Ces performances ont non seulement mis en lumière la richesse et la diversité de la musique algérienne, mais ont aussi souligné l’importance de la fusion entre tradition et modernité dans l’expression artistique.

Un festival célébrant la diversité musicale

Présenté comme une vitrine de la diversité musicale, le festival « L’été en musique » accueille chaque soir à partir de 22h des artistes de renom venus d’Algérie, de Tunisie, de Guinée, de Sierra Leone, du Ghana, du Togo et d’autres pays africains.

Parmi eux, Djalil Palermo, le groupe « El Dey », Cheb Hamidou, Mohamed Allaoua, Salim Chaoui, le groupe targui « Tikoubaouin », le groupe ivoirien « Root’s Arthur », la rappeuse Miss Kala (Guinée), le rappeur Hinga the Venom (Sierra Leone) et le groupe Mizawane (Tunisie).

Le festival se positionne ainsi comme un véritable pont culturel, mêlant tradition et modernité, avec des sonorités allant du raï, de l’art targui, des musiques chaâbi, au jazz, à l’afrobeat, au rap et aux musiques du monde.