À l’aéroport d’Alger, les coulisses méconnues de la sécurité avant chaque vol

L’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene se distingue par ses mesures de sécurité rigoureuses.

Des contrôles systématiques des aéronefs, une brigade spécialisée, et une collaboration étroite avec divers organismes garantissent la sûreté des passagers.

Ces procédures, conformes aux normes internationales, sont essentielles face à l’évolution constante du trafic aérien.

Opérations de contrôle : une routine incontournable

À l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, chaque départ d’avion est précédé de contrôles rigoureux.

Ces opérations systématiques sont essentielles pour garantir la sécurité des vols. La brigade de sécurisation des aéronefs, une unité spécialisée de la police nationale, joue un rôle crucial dans ce processus.



Elle effectue des inspections approfondies sur le tarmac, vérifiant chaque aéronef stationné avant l’embarquement des passagers.

Cette brigade s’assure que toutes les mesures de sécurité sont respectées, contribuant ainsi à la protection des passagers et des équipages. Ces contrôles sont indispensables pour prévenir tout incident et maintenir un haut niveau de sécurité.

Accès restreint et vérifications systématiques

Sur le tarmac de l’aéroport d’Alger, un système de badges colorés est mis en place pour limiter l’accès des intervenants à leurs zones spécifiques.

Chaque agent est soumis à une fouille générale avant de commencer ses tâches, garantissant ainsi que seules les personnes autorisées accèdent aux zones sensibles. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à prévenir toute intrusion non autorisée.

En parallèle, les véhicules circulant sur le tarmac font l’objet de vérifications systématiques. La collaboration avec les douaniers et la police de l’air et des frontières est essentielle pour assurer une surveillance continue et efficace.

Coordination exceptionnelle en cas de crise

La cellule pyrotechnique et le Groupement des Opérations Spéciales de la Police (GOSP) collaborent étroitement lors d’alertes à la bombe ou de détournements.

Cette coordination a été mise en avant lors d’un exercice de simulation de détournement d’avion le 24 décembre 2024, conformément aux recommandations de l’OACI. Cet exercice a permis de tester l’efficacité des protocoles de sécurité en place.

L’importance de respecter les normes internationales de l’OACI est cruciale pour l’aéroport d’Alger, surtout avec l’augmentation du trafic aérien. En 2025, l’aéroport a accueilli 8 millions de passagers, nécessitant des mesures de sécurité robustes pour garantir la sûreté de tous.