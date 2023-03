À l’approche du Ramadan, les autorités algériennes assurent une baisse du prix de l’oignon

À l’approche du Ramadan 2023 en Algérie, le prix des produits alimentaires est un sujet d’une grande importance pour la population et les autorités. Afin de rétablir un équilibre sur le marché, les 14 000 entrepôts et chambres froides ont été visités par le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations afin de contrôler le prix des oignons.

Les dirigeants de ces structures sont invités à vider leurs stocks, sous peine de sanctions judiciaires. Cette intervention a été expliquée par Ahmed Makrani, directeur de la Régulation des Marchés, qui a affirmé que « le prix des oignons diminuera après l’introduction de grandes quantités sur le marché ».

Une flambée des prix déplorée par les ménages

Le phénomène de hausse inattendue des prix à l’approche du Ramadan est courant en Algérie. Ainsi, le kilo de courgette, très consommé durant ce mois saint, est passé de 90 à 150 dinars en quelques jours. Le prix de l’oignon est en hausse ces derniers jours, atteignant 200 dinars le kilogramme sur certains marchés à Alger.

Une flambée comparable à celles constatées sur les viandes : l’agneau dépasse les 2000 dinars, bœuf à 1 800 dinars et poulet à 480 dinars. Selon l’Union Générale des Artisans et Commerçants Algériens, une hausse de 20% était attendue sur les produits de grande consommation pendant la première semaine de jeûne, avant un retour à un niveau raisonnable.

Les prix de l’oignon ont fortement augmenté ces derniers jours en #Algérie, atteignant 150 dinars le kilogramme sur certains marchés à Alger. pic.twitter.com/OFMGXNI6JZ — Prince Abdel (@PrinceAbdel160) March 10, 2023

Des mesures exceptionnelles et un contrôle rigoureux

Face aux difficultés rencontrées par les ménages, l’État algérien a pris diverses mesures visant à contenir la hausse des prix. Entre autres dispositions, le gouvernement a mis en place un système de plafonnement des tarifs, ainsi qu’un contrôle de la spéculation. L’objectif étant de protéger les citoyens en leur assurant des conditions d’accès au marché optimales.

Dans le cadre de ces actions, une brigade de répression des fraudes a été créée afin de veiller à l’application des lois et réglementations en vigueur. Elle aura notamment pour mission de réprimer l’utilisation abusive des stocks, l’imposition illégale de prix ou encore la vente de produits non-conformes.

Les dispositions apportées par le Ministère du Commerce

Parmi les principaux acteurs mobilisés pour la résolution de ce problématique figure le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. En effet, celui-ci a pris des mesures pour limiter le prix des oignons, dont notamment l’obligation faite aux propriétaires des entrepôts et des chambres froides de vider leurs stocks. De plus, il a mis en place un fonds destiné à soutenir les commerçants proposant des tarifs compétitifs sur le marché. Ce fond sera doté de 10 millions de dollars US, dont 5 millions seront consacrés à la subvention du prix des produits agricoles et alimentaires.

En conclusion, l’Algérie se prépare à faire face aux pics de prix durant le Ramadan 2023 grâce à des interventions intenses des autorités et à un contrôle vigilant de la situation. Celles-ci ont mis en place plusieurs mesures pour contenir la flambée des prix prévue, telles que le contrôle des stocks et des prix, la lutte contre la spéculation et la mise en place d’un fonds pour les commerçants.

