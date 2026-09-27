À Tamellaht, le festival du sel naturel attire les curieux pour sa deuxième édition en Bouira

Le Festival national du sel naturel de Tamellaht, qui se tient à Ighzer Oumeziav jusqu’au 29 septembre, attire plus de 1000 participants venus de 37 wilayas.

Cet événement, organisé par la direction du tourisme et de l’artisanat, célèbre le patrimoine culturel et naturel de la région, tout en promouvant le développement local.

Un festival au cœur de Tamellaht : un événement incontournable

Le Festival national du sel naturel de Tamellaht se déroule à Ighzer Oumeziav, niché dans la région pittoresque de Tamellaht, sur les hauteurs d’Ahnif, dans la wilaya de Bouira. Cet événement a débuté samedi et se poursuivra jusqu’au 29 septembre.

Ce festival est d’une importance capitale pour la région, car il célèbre le patrimoine local tout en attirant des visiteurs de tout le pays. Il s’intègre parfaitement dans les célébrations locales, mettant en valeur la richesse culturelle et naturelle de Tamellaht.

Une organisation collaborative pour un événement d’envergure

La direction du tourisme et de l’artisanat, en partenariat avec des associations environnementales et culturelles locales, a orchestré ce festival avec une précision remarquable.

Plus de 1000 participants, incluant des touristes, des représentants d’associations, des ligues sportives, des artistes et des poètes, se sont rassemblés à Tamellaht, venant de 37 wilayas du pays.

L’objectif principal de cet événement est de célébrer la Journée mondiale du tourisme tout en promouvant le patrimoine naturel, culturel et touristique de la région. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité de Tamellaht et à encourager son développement durable.

Une ambiance festive et culturelle

Le festival propose une immersion dans la culture locale avec des expositions captivantes sur le sel et ses dérivés, ainsi que sur le livre, l’habit, les bijoux et les plats traditionnels.

Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations des méthodes ancestrales d’extraction et d’utilisation du sel, révélant le savoir-faire unique de la région.

Ce festival est perçu comme une opportunité de développement pour Tamellaht, attirant l’attention sur ses ressources naturelles.

Des conventions sont envisagées pour utiliser le sel local à des fins thérapeutiques, notamment par le complexe thermal de Hammam Ksana, renforçant ainsi l’impact économique et culturel de l’événement.