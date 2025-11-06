AAPI se lance dans une nouvelle aventure, des études analytiques pour booster les investissements à forte valeur ajoutée.

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) s’associe au secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer des outils d’analyse statistique et économique.

Cette collaboration vise à orienter les politiques d’investissement vers des secteurs à forte valeur ajoutée, en utilisant une approche méthodique basée sur des données économiques précises.

AAPI et Enseignement supérieur : une alliance stratégique pour l’investissement

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a initié une collaboration avec le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette coopération vise à développer des outils d’analyse statistique et économique pour guider les politiques d’investissement vers les domaines à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à la croissance économique et à la diversification de la base productive.

L’implication des universités dans les politiques publiques change la donne. On passe enfin d’une approche théorique à une application concrète de la recherche pour l’investissement national. Malika, 41 ans, économiste à Alger

Dans ce contexte, Omar Rekkache, directeur général de l’AAPI, a rencontré le directeur de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSSEA), Pr. Rachid Toumache.

Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre leurs institutions dans les domaines de la statistique et de l’analyse économique appliquée.

Quels sont les enjeux des études analytiques pour l’investissement ?

Ces efforts conjoints visent à lancer des études analytiques approfondies pour orienter l’investissement vers des secteurs à forte valeur ajoutée.

L’objectif est de favoriser ceux capables de se substituer aux importations et de renforcer les équilibres extérieurs, contribuant ainsi à l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) et au développement de la production nationale.

Les études s’appuieront sur une analyse méthodique des données économiques et l’utilisation d’outils de prévision et de modélisation quantitative.

Cela permettra d’estimer l’impact attendu des investissements sur la croissance, la balance commerciale et le niveau d’intégration locale, afin d’identifier les filières et secteurs prioritaires pour les futures politiques d’investissement.

Le rôle crucial de l’université et des laboratoires de recherche

M. Rekkache a souligné l’importance cruciale de l’implication de l’université et des laboratoires de recherche dans la réalisation de ces études stratégiques.

Il a noté que l’information statistique précise est un outil essentiel pour l’élaboration de politiques économiques éclairées.

Participer à ce type de partenariat me motive. C’est une chance unique de voir nos travaux de recherche servir directement au développement économique du pays. Kamel, 29 ans, doctorant en économie appliquée

Il a également insisté sur la nécessité de continuer la coopération entre l’AAPI et les institutions d’enseignement supérieur. Cette collaboration vise à mobiliser les compétences scientifiques et de recherche nationales au service des objectifs de développement économique durable.