AAPI se mobilise pour donner une nouvelle vie au minerai de fer de Gara Djebilet lors d’une réunion décisive

Découvrez le projet ambitieux de valorisation du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet en Algérie.

Présidée par Omar Rekkache, directeur général de l’AAPI, une réunion clé a eu lieu pour discuter des détails de ce partenariat entre la Sonarem et le groupe Tosyali Algérie, visant à stimuler l’économie locale et nationale.

Une réunion décisive pour l’avenir du minerai de fer algérien

Le mardi dernier à Alger, une importante réunion a été présidée par Omar Rekkache, directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Cette rencontre avait pour objectif le suivi du projet de valorisation du minerai de fer de Gara Djebilet, un des projets structurants stratégiques en Algérie.

La réunion s’est déroulée au siège de l’AAPI et a vu la participation de plusieurs acteurs clés. Parmi eux, Reda Belhadj, PDG de Sonarem, Alp Topcuoglu, vice-président du groupe Tosyali Algérie, un représentant de la DGDN ainsi que des cadres de l’AAPI.

Un investissement massif pour booster la sidérurgie algérienne

Ce projet ambitieux vise à développer la filière sidérurgique en Algérie, notamment par le traitement du minerai de Gara Djebilet.

L’objectif est de produire annuellement 4 millions de tonnes de concentré de fer grâce à des technologies avancées de déphosphoration.

FERAAL, filiale de Sonarem, et Tosyali Algérie ont investi plus de 750 millions de dollars dans ce projet. Il devrait générer au moins 760 emplois directs et des milliers d’emplois indirects, stimulant ainsi l’économie locale et nationale.

L’AAPI, un soutien inconditionnel pour la réalisation du projet

Le directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache, a réitéré l’engagement indéfectible de son agence à accompagner ce projet d’envergure.

L’AAPI jouera un rôle crucial dans la facilitation des autorisations nécessaires et bénéficiera du foncier économique ainsi que des avantages fiscaux et parafiscaux.

La réunion a également permis de discuter des aspects pratiques liés à la mise en œuvre du projet dans la wilaya de Béchar.

Cette région, intégrée au projet de la mine de Gara Djebilet, est envisagée comme un levier potentiel pour relancer l’industrie lourde nationale.