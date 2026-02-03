Abada à l’USMA : une inscription tardive qui pourrait lui coûter sa qualification ?

L’USM Alger a renforcé sa défense lors du dernier mercato hivernal avec l’arrivée d’Achref Abada, remarqué lors de la Coupe Arabe.

Cependant, un problème d’inscription pourrait empêcher le joueur de participer à la Coupe de la Confédération. Parallèlement, Imad Azzi rejoint également les rangs de l’équipe algéroise.

Achref Abada, une recrue de dernière minute pour l’USM Alger

L’USM Alger a réalisé un coup de maître lors du mercato hivernal en s’attachant les services d’Achref Abada.

✍️ 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 | 𝗔𝗰𝗵𝗿𝗮𝗳 𝗔𝗯𝗮𝗱𝗮 à l’𝗨𝗦𝗠𝗔 🔴⚫ ✍🏻 Achraf #Abada est officiellement nouveau joueur de l’USM Alger pour une durée de 3 ans.#USMA #Mercato #Transferts pic.twitter.com/izaOpye9aP — F.M.Y (@Mohamedyou85246) February 1, 2026



Le défenseur, révélé lors de la Coupe Arabe avec la sélection A’, a été recruté le dernier jour du mercato, ajoutant une dose de suspense à son transfert.

Cependant, une erreur administrative pourrait compromettre sa participation aux compétitions. Son inscription sur le système de gestion des recrues TMS de la FIFA n’a été effectuée que le 1er février, créant ainsi une situation complexe que l’USMA tente de résoudre.

Un problème d’inscription qui pourrait coûter cher ?

Abada, malgré son transfert réussi à l’USM Alger, pourrait se retrouver dans une situation délicate.

En effet, son inscription tardive sur le système TMS de la FIFA pourrait l’empêcher de participer à la compétition africaine avec sa nouvelle équipe. L’USMA est actuellement en pleine bataille administrative pour résoudre ce problème.

🔴 Le club cherche en urgence une solution avec l’ASO Chlef et la FAF concernant le cas Abada. ❌ Malgré un contrat de 3 ans et demi signé avant la fin du mercato, son inscription sur TMS et FAF Connect n’a pas été effectuée à temps. (Amir Zekrini) pic.twitter.com/C0pe85Y75v — USMA Xtra (@USMAXtra) February 2, 2026



Si cette situation n’est pas réglée rapidement, Abada risque également de ne pas être qualifié pour la deuxième partie de saison de championnat. Un véritable casse-tête pour le club algérien.

L’USM Alger, un club en quête constante de renouvellement !

Malgré les obstacles, l’USM Alger continue d’afficher des performances remarquables. Pour la quatrième année consécutive, le club a atteint les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, confirmant ainsi sa place parmi les équipes africaines les plus compétitives.

Par ailleurs, l’arrivée d’Imad Azzi, défenseur en provenance du Dynamo Makachkhala, a été une autre réussite pour le club.

Sa signature a été rendue possible grâce au départ de Daya Mechid, jeune milieu offensif prometteur, illustrant ainsi la capacité du club à se renouveler constamment.