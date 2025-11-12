Abdel Djalel Chib, cette étoile montante algérienne a sû concquérir le milieu de la mode Parisienne en reportant le Prix de la Mode du monde arabe 2025

L’Institut du Monde Arabe (IMA) a récemment inauguré le premier Prix de la Mode du Monde Arabe en France, une initiative visant à mettre en lumière et soutenir les talents exceptionnels de la création mode issus du monde arabe ou de ses diasporas.

Institut du monde arabe

Parmi les lauréats distingués lors de cette cérémonie, le créateur algérien Abdel Djalel Chib a été salué pour son approche innovante et éthique de la mode.

Abdel Djalel Chib, créateur d’accessoires de mode algérien installé à Paris depuis huit ans

L’Institut du Monde Arabe, un tremplin pour les talents de la mode

En inaugurant le premier Prix de la Mode du Monde Arabe en France, l’Institut du Monde Arabe (IMA) a franchi une étape importante dans la promotion des talents de la mode arabe.

Ce prix, unique en son genre, témoigne de l’engagement de l’IMA à soutenir et valoriser les créateurs exceptionnels originaires du monde arabe ou appartenant à sa diaspora.

Ce prix est bien plus qu’une récompense : c’est une invitation à célébrer la pluralité des influences qui façonnent la mode d’aujourd’hui.
Sofie, 34 ans, journaliste mode

Le lancement de ce prix par l’IMA est un geste fort qui vise à offrir une plateforme internationale à cette nouvelle génération de designers.

Il s’agit d’une initiative majeure pour mettre en lumière ces talents et leur donner l’opportunité de se faire connaître sur la scène mondiale de la mode.

Abdel Djalel Chib, un créateur algérien qui révolutionne la mode

Abdel Djalel Chib, créateur de mode algérien basé à Paris, a été distingué par le prix « talent innovant » pour son approche unique.

Son travail se caractérise par une fusion entre l’artisanat, l’architecture et le design, donnant naissance à des pièces en séries ultra-limitées qui brouillent les frontières traditionnelles entre ces disciplines.

Ce que Chib fait, c’est de l’architecture textile. Ses créations racontent une histoire, entre héritage et modernité.
Clara, 29 ans, styliste indépendante

Engagé dans la Slow Fashion, Chib privilégie une démarche éthique et durable.

Son atelier est un véritable laboratoire textile dédié à une mode inclusive et engagée, où durabilité et excellence technique sont au cœur d’une esthétique avant-gardiste.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @jalelchb

Qui sont les autres lauréats du Prix de la Mode du Monde Arabe ?

La cérémonie a également mis à l’honneur d’autres talents exceptionnels.

Parmi eux, Ahmed Hassan d’Arabie saoudite, co-fondateur de KLM, qui se distingue par une mode conceptuelle et intemporelle, fusionnant son background en architecture avec les traditions.

Lina Kouhaili du Maroc, Oubadah Nouktah et Mouthana Alhaj Ali de Syrie, ainsi que Sophia Kacimi du Maroc ont également été récompensés pour leur contribution remarquable à la mode arabe, chacun apportant une vision unique et innovante dans leurs créations respectives.

