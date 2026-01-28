Abdelhak Benchikha quitte l’USMA, une page se tourne dans le football algérien

Abdelhak Benchikha quitte l'USMA, une page se tourne dans le football algérien

L’USMA a récemment mis fin à sa collaboration avec l’entraîneur Abdelhak Benchikha, marquant ainsi la fin d’une étape importante pour le club algérois.

Malgré les efforts de Benchikha pour apporter stabilité et compétitivité, la pression des résultats a conduit à cette résiliation amiable.

En attendant un nouvel entraîneur, c’est le staff technique adjoint qui prend le relais, suscitant chez les supporters l’espoir d’un retour rapide à la performance.

Fin d’une ère : Abdelhak Benchikha quitte l’USMA

L’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) a récemment annoncé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur Abdelhak Benchikha.


La résiliation du contrat, effectuée à l’amiable, est le résultat d’une réunion entre les deux parties. Cette décision signifie la fin d’une période significative dans le projet sportif du club algérois.

Benchikha, reconnu comme l’un des entraîneurs les plus expérimentés du football national, avait pour mission d’apporter stabilité et compétitivité au club dans un contexte de fortes attentes et de défis constants.

Un parcours marqué par l’ambition et la pression

Le retour de Benchikha au club était empreint d’une ambition forte : instaurer une stabilité et une compétitivité renouvelées.

Cependant, cette mission s’est déroulée dans un environnement chargé d’attentes élevées et d’une pression constante pour obtenir des résultats.


Malgré ces défis, le club a exprimé sa gratitude envers Benchikha pour son professionnalisme et son engagement.

Il a été salué pour ses efforts visant à maintenir l’équilibre du groupe et à améliorer les performances collectives de l’équipe.

Les supporters espèrent un retour à la stabilité

Face à ce changement, les supporters de l’USMA aspirent à une reprise rapide des résultats positifs.

 

Leur espoir réside dans une stabilité retrouvée et une performance renouvelée sur la scène nationale, notamment à l’approche d’échéances importantes pour le club.

