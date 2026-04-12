Abdelhamid Dbeibah et Mohamed Ali Nafti, une rencontre qui renforce les liens entre la Libye et la Tunisie

Découvrez les points clés de la récente rencontre entre le Chef du Gouvernement d’unité nationale libyenne, M. Abdelhamid Dbeibah, et le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, M. Mohamed Ali Nafti.

Une discussion centrée sur le renforcement des relations bilatérales, l’importance de la participation libyenne au prochain Forum de l’Investissement en Tunisie et le rôle crucial de la communauté tunisienne en Libye.

Une rencontre diplomatique majeure entre la Libye et la Tunisie

Le Chef du Gouvernement d’unité nationale libyenne, M. Abdelhamid Dbeibah, a accueilli récemment le Ministre des Affaires Etrangères tunisien, M. Mohamed Ali Nafti, ainsi qu’une délégation de haut niveau.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’inauguration du siège de la Communauté des États Sahelo-Sahariens, un événement marquant pour les deux nations.

في إطار زيارتي إلى🇱🇾،حظيتُ بشرف الاستقبال من طرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد @Dabaibahamid،حيث نقلتُ تحيات السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأكّدنا حرصنا على إعطاء دفع جديد للشراكة🇹🇳🇱🇾بما يستجيب لتطلعات الشعبين،وجدّدتُ التأكيد على موقف #تونس الثابت الداعم لوحدة 🇱🇾واستقرارها. pic.twitter.com/pbT0KP3rY6 — Tunisian MFA Mohamed Ali Nafti (@MohamedAliNafti) April 11, 2026



Cette rencontre revêt une importance particulière pour les relations bilatérales entre la Libye et la Tunisie.

Elle témoigne de la volonté commune d’approfondir les partenariats économiques et de renforcer la coopération, en prévision des échéances à venir, notamment le Forum de l’Investissement en Tunisie.

Quels sont les enjeux de cette coopération renforcée ?

M. Dbeibah a exprimé sa gratitude pour la participation tunisienne à l’inauguration du siège de la Communauté des États Sahelo-Sahariens.

Cette reconnaissance souligne l’importance de la Tunisie dans le paysage diplomatique régional et renforce les liens entre les deux nations.

Le Chef du Gouvernement libyen a également manifesté son désir d’intensifier les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie.

Il a souligné l’importance d’une forte présence libyenne au Forum de l’Investissement en Tunisie, témoignant ainsi de la volonté commune d’élargir les partenariats économiques entre les deux pays.

La Tunisie et la Libye, un partenariat solide et diversifié !

M. Nafti a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple libyen, soulignant l’attachement de son pays à l’unité et à la stabilité de la Libye.

Il a exprimé la volonté du gouvernement tunisien de renforcer et diversifier le partenariat et la coopération entre les deux nations.

Il a également mis en avant le rôle crucial de la communauté tunisienne en Libye pour consolider ces liens.

La rencontre a permis d’aborder des questions régionales et internationales, soulignant l’importance d’une coordination diplomatique étroite sous l’égide des Nations Unies.