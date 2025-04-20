Abdelilah Benkirane dévoile sa vision sur la normalisation avec Israël : un tournant historique imminent ?

Abdelilah Benkirane, figure emblématique de la politique marocaine, a récemment partagé ses perspectives sur la normalisation des relations avec Israël. Cette déclaration intervient dans un contexte géopolitique en constante évolution, où les alliances se font et se défont. Quels sont les enjeux de cette normalisation ? Pourrait-elle marquer un tournant historique pour le Maroc et le Moyen-Orient ? Cet article propose une analyse approfondie des propos de Benkirane et explore les implications potentielles de cette nouvelle orientation diplomatique.

Abdelilah Benkirane attribue à Saad Dine El Othmani la responsabilité de l’accord tripartite Maroc-Israël

Le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a récemment souligné le rôle prépondérant de Saad Dine El Othmani, alors chef du gouvernement, dans la signature de l’accord tripartite qui a marqué la reprise des relations entre le Maroc et Israël en 2020.

Selon Benkirane, cette décision majeure a été prise par El Othmani en sa qualité de dirigeant gouvernemental, indépendamment de ses responsabilités partisanes. Il a également évoqué les contraintes spécifiques liées au poste occupé par El Othmani, tout en reconnaissant ne pas connaître tous les détails entourant cette décision.

Benkirane admet son ignorance des détails de la signature de l’accord

Abdelilah Benkirane a admis lors d’une émission sur le site Arabi 21 qu’il ne connaissait pas les circonstances précises entourant la signature de cet accord. Il a également reconnu que Saad Dine El Othmani, en tant que chef du gouvernement à l’époque, était soumis à des contraintes spécifiques liées à son poste.

Malgré une demande officielle de rencontre avec El Othmani pour discuter de cette question, Benkirane affirme n’avoir reçu aucune réponse. Cette déclaration souligne la complexité de la situation et les enjeux stratégiques qui ont influencé la décision de reprendre les relations entre le Maroc et Israël.

El Othmani reste silencieux face à la demande de rencontre de Benkirane

Abdelilah Benkirane a révélé avoir sollicité une rencontre avec Saad Dine El Othmani pour éclaircir les circonstances de la signature de l’accord tripartite, mais sa demande est restée sans réponse. Lors d’une conférence organisée par son parti en préparation de son congrès national, Benkirane a souligné la complexité du sujet, qui implique des questions de stabilité, des intérêts stratégiques et des différends avec les pays voisins.

« Nous parlons d’un État, ce n’est pas un jeu », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de comprendre pleinement les implications de cet accord pour le Maroc.