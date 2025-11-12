Abdellatif Hammouchi, un haut placé de la DGSN marocaine, reçoit une haute distinction à Madrid : un honneur qui fait écho au-delà des frontières

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire marocain, a été honoré par la Garde civile espagnole avec sa plus haute distinction, la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite.

Cette reconnaissance souligne son rôle clé dans le renforcement des liens sécuritaires entre le Maroc et l’Espagne, ainsi que ses efforts pour moderniser les services de sécurité marocains.

Abdellatif Hammouchi honoré par la garde civile espagnole

Mardi à Madrid, une cérémonie officielle a été présidée par le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

L’événement marquait la remise de la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la Garde civile à Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire marocain.

Cette distinction est la plus élevée accordée par cette institution sécuritaire à des personnalités étrangères.

Quelle reconnaissance pour le partenariat sécuritaire Maroc-Espagne ?

L’attribution de cette distinction à Hammouchi est une reconnaissance de son rôle majeur dans le renforcement du partenariat sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne.

Sa contribution exceptionnelle à la modernisation des services de sécurité marocains a également été saluée.

Il a œuvré sans relâche pour consolider la coopération opérationnelle et l’assistance mutuelle entre les deux pays, contribuant ainsi à neutraliser les menaces pesant sur leur sécurité.

Cette distinction ne récompense pas seulement un homme, mais une coopération exemplaire. Le Maroc est devenu un acteur de confiance pour l’Europe en matière de sécurité.

Salim, 42 ans, analyste en sécurité internationale

Grande-Marlaska a également loué les efforts de Hammouchi pour le développement et la modernisation des services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire marocains.

Ces efforts ont permis à ces services d’occuper une place de choix sur la scène internationale en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Hammouchi, un parcours décoré au-delà des frontières !

Abdellatif Hammouchi a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière. En 2014, les autorités espagnoles lui ont décerné la Croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge.

En 2011, le Roi Mohammed VI a reconnu son travail dans le cadre des enquêtes sur l’attentat terroriste d’Argana.

Les autorités françaises l’ont honoré à trois reprises, notamment avec l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur en juin 2025.

En 2025 également, le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a salué ses efforts pour la sécurité arabe.

Ce type de reconnaissance arabe et européenne démontre que la sécurité marocaine s’impose désormais comme un modèle de professionnalisme et d’efficacité.

Sofia, 37 ans, chercheuse en relations internationales

Des discussions ont également eu lieu pour renforcer les opérations conjointes contre le terrorisme et la criminalité organisée.