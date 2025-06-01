Accident à Casablanca : un camion hors de contrôle fait 15 victimes, détails sur ce drame routier

Un drame routier d’une ampleur tragique s’est produit à Casablanca, faisant 15 victimes. Un camion hors de contrôle est à l’origine de cette catastrophe qui a secoué la ville et ses habitants. Dans cet article, nous allons vous donner tous les détails sur cet accident qui a marqué les esprits. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame, le bilan humain et matériel, ainsi que les réactions des autorités locales.

Grave accident à Hay Hassani, Casablanca : un camion, sept voitures et une moto impliqués

Un tragique accident de la route a eu lieu ce samedi dans le quartier de Hay Hassani, à Casablanca. D’après les informations rapportées par Le Site info, un camion est entré en collision avec pas moins de sept véhicules et une moto. Le bilan fait état de 15 blessés, dont deux se trouvent dans un état critique.

Les autorités, rapidement alertées, ont évacué les victimes vers l’hôpital le plus proche afin qu’elles reçoivent les soins nécessaires. Une enquête a été lancée sous la supervision du parquet compétent pour établir les circonstances précises de cet accident.

Intervention rapide des autorités et prise en charge des victimes

Les forces de l’ordre, alertées immédiatement après le drame, se sont rapidement rendues sur les lieux de l’accident. Les 15 blessés ont été évacués vers l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins médicaux nécessaires.

Parmi eux, deux personnes sont dans un état particulièrement préoccupant. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.

Enquête en cours pour élucider les circonstances de l’accident

Le parquet compétent a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. L’objectif est d’établir avec précision le déroulement des faits et d’identifier les causes possibles de la collision.

Bien que l’enquête soit toujours en cours, plusieurs hypothèses sont envisagées, notamment un éventuel problème mécanique du camion ou une erreur humaine. Il est toutefois important de souligner que ces suppositions restent à confirmer par les résultats de l’enquête.