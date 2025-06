Accident choquant à Nabeul : Collision dramatique entre un minibus touristique et des voitures

Un événement tragique a secoué la ville de Nabeul, en Tunisie. Un accident de la route impliquant un minibus touristique et plusieurs voitures a eu lieu, suscitant une vive émotion parmi les habitants et les touristes. Cet article se propose d’analyser les circonstances de ce drame qui a marqué les esprits. Nous reviendrons sur le déroulement des faits, les conséquences pour les victimes et les répercussions sur le tourisme local.

Accident de navette touristique sur l’autoroute Mornag-Grombalia : 9 blessés

Jeudi matin, un accident de la circulation a eu lieu sur l’autoroute Mornag-Grombalia, au point kilométrique 34 en direction de Tunis. Une navette touristique a perdu le contrôle et a dérapé, entraînant neuf blessures légères. Les services de secours ont rapidement pris en charge les victimes sur les lieux avant leur transfert vers l’hôpital local de Grombalia et l’hôpital universitaire Mohamed Taher Maamouri de Nabeul.

Selon le colonel Mourad Mechri, directeur régional de la Protection civile à Nabeul, aucune des blessures n’est menaçante pour la vie des patients.

Collision à Borj Hfaidh : 4 blessés dont un dans un état critique

Peu après le premier incident, un autre accident de la route s’est produit à Borj Hfaidh, une région sous l’égide de la délégation de Bouargoub. Deux véhicules légers se sont violemment percutés, entraînant quatre blessures, dont une particulièrement grave. La victime en état critique a été immédiatement évacuée vers un hôpital pour recevoir des soins intensifs.

Le colonel Mourad Mechri, directeur régional de la Protection civile à Nabeul, a souligné l'importance de la prudence au volant, surtout pendant la période estivale où le trafic routier connaît une augmentation significative.

Appel à la vigilance de la Protection civile

Face à ces accidents, la Protection civile a tenu à rappeler l’importance de la prudence sur les routes, particulièrement durant la saison estivale. En effet, cette période voit une hausse notable du trafic routier en Tunisie, augmentant ainsi le risque d’accidents. Les conducteurs sont donc invités à redoubler de vigilance pour prévenir tout incident.

Le colonel Mourad Mechri, directeur régional de la Protection civile à Nabeul, insiste sur ce point, soulignant que chaque conducteur a un rôle à jouer dans la sécurité routière.