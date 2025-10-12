Accord historique à Gaza, le Hamas promet une fin surprenante à l’agression et un retrait inattendu des forces d’occupation

Dans un revirement de situation inattendu, le mouvement palestinien Hamas annonce un accord historique visant à mettre fin à l’agression contre la bande de Gaza.

Cet accord, fruit de négociations sérieuses, promet le retrait des forces d’occupation sionistes et l’entrée de l’aide humanitaire.

Un accord historique annoncé par le Hamas : quelles promesses ?

Le mouvement palestinien Hamas a révélé jeudi un accord majeur visant à mettre fin aux hostilités contre la bande de Gaza. Cet accord, fruit de négociations sérieuses et responsables, prévoit le retrait des forces d’occupation sionistes, l’acheminement de l’aide humanitaire et un échange de prisonniers. Le Hamas a insisté sur le respect total de cet accord par l’occupant sioniste, appelant les garants internationaux à veiller à son application.

Élément clé Avant l’accord Après l’accord (annoncé) Présence des forces Occupation sur le terrain Retrait progressif annoncé Niveau de tension Très élevé Vers une désescalade Perspectives diplomatiques Bloquées Relance des discussions régionales

En outre, le mouvement a salué la résistance du peuple palestinien, affirmant que leurs sacrifices ont contrecarré les plans de l’occupant sioniste. Il a également réitéré son engagement envers la défense des droits nationaux jusqu’à l’obtention de la liberté, de l’indépendance et de l’autodétermination.

Le Hamas en annonçant un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza a déclaré: Selon l’accord:

1. La guerre contre Gaza prend fin,

2. Les forces d’Occupation se retireront de Gaza,

3. L’aide humanitaire entrera dans la région,

4. Le processus d’échange de prisonniers commencera. — IRNA Français (@Irnafrench) October 9, 2025

Le rôle de Donald Trump dans les négociations

La proposition du président américain Donald Trump a été au cœur des « négociations sérieuses et responsables » qui ont abouti à cet accord.

🚨It has just been announced by President Trump that Hamas lost 58,000 people. The latest overall death total in Gaza is supposedly 67,000. This amounts to a Civilian to Combatant ration of 0.16 : 1 Wow. The UN states that the average Civilian to Combatant ratio in wars are… pic.twitter.com/5RPqakw283 — Kosher🎗 (@koshercockney) October 11, 2025



Sa vision visait à mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien, une initiative qui a suscité des discussions constructives.

On n’osait plus imaginer une issue pacifique. Si ce retrait se concrétise vraiment, ce sera une nouvelle page d’histoire pour nos enfants.

Yasmine, 34 ans, enseignante

Face à cette proposition, le Hamas a réagi en appelant toutes les parties concernées, y compris le président américain, à veiller au respect des engagements convenus. Il a insisté sur la nécessité de ne pas permettre à l’occupant sioniste de se soustraire à leur application.

L’espoir d’une solution politique permanente : qu’en pense Mahmoud Abbas ?

Le président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, a exprimé son optimisme suite à l’annonce de cet accord. Il espère que ces efforts mèneront à une solution politique durable et à la création d’un État palestinien indépendant.

🚨 WOW! People in Gaza are ECSTATIC after President Trump halted the war « We can’t believe it! Thank God the war has ended! » Both Israelis and people of Gaza know Trump has succeeded big time. The peace president – indisputable. pic.twitter.com/yXgJ53flKv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 9, 2025



Mahmoud Abbas a également souligné l’importance pour toutes les parties de s’engager à mettre en œuvre immédiatement l’accord, insistant sur la nécessité d’une action rapide et décisive.