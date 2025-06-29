Accord historique : le Maroc et l’Ukraine révolutionnent le transport routier en 2025

L’année 2025 marque un tournant majeur dans le domaine du transport routier. Le Maroc et l’Ukraine, deux nations aux antipodes l’une de l’autre, ont réussi à transcender leurs différences pour révolutionner ce secteur. Cet accord historique, fruit d’une collaboration inédite, promet de bouleverser les codes établis et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de mobilité. Dans cet article, nous allons explorer les contours de cette alliance surprenante et les implications potentielles pour l’avenir du transport routier.

Restez avec nous pour découvrir comment ces deux pays sont en train de redéfinir les règles du jeu.

Accord de coopération routière entre le Maroc et l’Ukraine

Lors du Forum mondial sur la connectivité des transports à Istanbul, un accord majeur a été signé entre le Maroc et l’Ukraine pour renforcer leur coopération dans le domaine du transport routier. Abdessamad Kayouh, ministre marocain du Transport et de la Logistique, et Serhiy Derkach, vice-ministre ukrainien du Développement des communautés, des territoires et des infrastructures, ont paraphé cet accord qui vise à faciliter le transport de passagers et de marchandises entre les deux nations.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune d’améliorer les relations économiques et commerciales bilatérales.

Implications de l’accord pour le transport routier

Cet accord offre une opportunité unique aux transporteurs ukrainiens et marocains d’acheminer des marchandises entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles routes commerciales. Il revêt une importance particulière pour l’Ukraine qui a fait du développement du transport routier et de la logistique une priorité.

En facilitant les échanges commerciaux, cet accord stimulera l’économie ukrainienne tout en renforçant les liens économiques avec le Maroc. Les deux parties travaillent actuellement à son développement pour élargir les domaines de coopération.

Participation marocaine au Forum mondial sur la connectivité des transports

Le Maroc, représenté par une délégation de haut niveau dirigée par M. Kayouh, participe activement au Forum mondial sur la connectivité des transports à Istanbul. Ce forum international est une plateforme de discussion majeure pour les décideurs politiques, les ministres et les experts du secteur, visant à développer et optimiser les corridors de transport internationaux.

L’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, ainsi que plusieurs responsables du secteur du transport et de la sécurité routière font également partie de cette délégation. Cette participation témoigne de l’engagement du Maroc à renforcer sa coopération internationale dans le domaine des transports.