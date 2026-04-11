Accord historique : les pêcheurs algériens obtiennent le droit de jeter leurs filets en Mauritanie

Un accord historique a été récemment signé à Alger, ouvrant la voie aux navires algériens pour exploiter les ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes.

Cette avancée majeure dans la coopération maritime entre l’Algérie et la Mauritanie vise également à renforcer les liens scientifiques dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

Un accès inédit aux ressources halieutiques mauritaniennes pour les pêcheurs algériens

Un accord historique a été conclu à Alger, ouvrant la voie aux navires de pêche algériens vers les riches zones de pêche mauritaniennes.

Cet accord offre également aux pêcheurs algériens des autorisations d’exploitation dans ces régions, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Cette entente s’inscrit dans le cadre du programme d’exécution du protocole de coopération en matière de pêche, d’économie maritime et d’aquaculture.

Elle vise aussi à renforcer la coopération scientifique dans ces domaines. La signature a eu lieu lors de la 20e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne de coopération.

Un accord pour renforcer la coopération dans le domaine maritime

Cet accord historique s’inscrit dans le cadre du programme d’exécution du protocole de coopération touchant plusieurs domaines clés.

Il concerne en effet la pêche, l’économie maritime et l’aquaculture, trois secteurs cruciaux pour les deux pays.

Outre l’accès aux zones de pêche, l’accord vise également à renforcer la coopération scientifique dans ces mêmes domaines.

La signature de cet accord a eu lieu lors de la 20e session de la Grande commission mixte algéro-mauritanienne de coopération.

Les acteurs clés de cette avancée majeure en matière de coopération halieutique

Cette signature historique a été supervisée par le Premier ministre algérien, M. Sifi Ghrieb, et son homologue mauritanien, M. Mokhtar Ould Diay.

Cette supervision de haut niveau souligne l’importance de cet accord pour les deux nations.

Les signataires de l’accord étaient Yacine El-Mahdi Oualid, ministre algérien de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et Mokhtar Ould Ahmed Bouceif, ministre mauritanien de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires.

Leur engagement témoigne de la volonté des deux pays à renforcer leur coopération dans ces domaines stratégiques.