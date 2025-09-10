Accord stratégique : Tunis et Riyad unissent leurs forces sur des enjeux majeurs

L’annonce récente d’un accord stratégique entre Tunis et Riyad marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre ces deux nations. Cette alliance, qui intervient dans un contexte géopolitique complexe, vise à renforcer leur coopération sur des enjeux majeurs.

Quels sont les domaines concernés par cet accord ? Quelles pourraient être les retombées pour ces deux pays ? Cet article vous propose de décrypter les tenants et aboutissants de cette union inédite, qui pourrait bien redessiner la carte des alliances au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

Une rencontre de haut niveau a eu lieu entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane ben Abdallah Al Saoud. Cette réunion, qui s’est déroulée à Tunis, a permis de réaffirmer la solidité des liens fraternels et de coopération entre les deux nations.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, est arrivé à Tunis pour une visite de travail, à l'invitation de son homologue Mohamed Ali Nafti. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 4ᵉ session du Comité de suivi.

Les deux diplomates ont souligné l’importance de renforcer la tradition de coordination et de concertation à tous les niveaux. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Un programme de coopération économique et technique prometteur

Les discussions entre les deux ministres ont mis en lumière un programme ambitieux visant à intensifier la coopération économique, technique et en matière d’investissement. Ce programme s’appuie sur la complémentarité des expertises tunisiennes et saoudiennes dans le cadre de projets de développement prometteurs.

La Tunisie, engagée dans une nouvelle phase de construction, compte sur une coopération étroite avec ses alliés, dont l’Arabie saoudite. Le ministre tunisien a exprimé son souhait d’accueillir davantage d’investissements saoudiens pour soutenir cette dynamique de croissance.

Engagement pour la sécurité et la stabilité dans le monde arabe

Les deux ministres ont exprimé leur détermination à maintenir la coordination bilatérale, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde arabe et islamique. Cette volonté commune illustre l’engagement des deux pays en faveur de la paix et du bien-être dans la région et au-delà.

Par ailleurs, un mémorandum d’entente a été signé entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Institut Prince Saoud Al-Fayçal des études diplomatiques, relevant du ministère saoudien des Affaires étrangères. Ce document vise à renforcer la coopération dans la formation diplomatique, soulignant l’importance de préparer les futures générations diplomatiques à poursuivre cette tradition de concertation et de coordination.