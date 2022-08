Accusée d’abandonner ses enfants, Celia Limam se manifeste

Lasse d’essuyer les critiques des internautes, Celia Limam hausse le ton. La mère d’Adam et Eva ne se laisse pas faire face aux accusations inappropriées de quelques followers malintentionnés.

En effet, la semaine dernière, la star du net s’est offerte une petite virée dans sa ville natale. De passage à Alger, la jeune maman n’a pas manqué de s’afficher sur les réseaux pendant ses sorties.

Sur ses stories Instagram, l’influenceuse est vue en compagnie des ses amis pendant les soirées. D’ailleurs, une photo d’elle et du célèbre influenceur Abdou Rha, avait suscité la rumeur sur une supposée relation amoureuse entre eux deux.

Après cet épisode, la petite sœur de Mouna a vite fait de remettre les points sur les “i” en affirmant qu’entre elle et Abdou Rha, il n’y a rien de plus que de l’amitié.

Mais quelques jours après cette énième rumeur, d’autres critiques sont tombées sur la jeune kabyle. Cette fois-ci, les fans lui reprochent d’avoir délaissé ses enfants pour partir s’amuser. Comme si devenir mère condamnait déjà les femmes à ne pas faire d’autres activités.

C’est d’ailleurs dans ce sens que Célia a tenu à répondre sans détour ses haters. La jolie brune, a rappelé à ses détracteurs qu’elle n’est pas le seul parent d’Adam et Eva, et qu’elle a le droit de laisser ses enfants voir leur père et de profiter de ses journées pour se détendre.

Vraisemblablement, il n’est pas facile d’avoir une vie de célébrité, heureusement pour l’influenceuse, elle arrive toujours à sortir la tête haute des jugements venant parfois de sa communauté.

Une chose est sûre, ce n’est pas ça qui va l’arrêter de partager à ses fervents abonnés quelques bribes de sa vie privée.