Achat appartement en Turquie, le nouvel eldoraro des Algériens ?

Alors que la tendance des riches Algériens était d’acheter un bien immobilier en Espagne, actuellement, elle a changé. En effet, la destination préférée de ces investisseurs est maintenant la Turquie. La loi Turc n’émet aucun blocage compte à l’acquisition de bien et à l’investissement des étrangers, surtout des Algériens dans le pays.

Les raisons de ce bouleversement

Selon les statistiques de la Fédération nationale des agences immobilières, l’acquisition d’appartement en Turquie s’accroît énormément. Il y a plusieurs raisons liées à ce revirement de direction. La crise financière ainsi que la crise sanitaire engendrée par la pandémie du Corona virus font partie de ces raisons. Les différends entre l’Algérie et l’Espagne accentuent également la réticence des Algériens à investir en Espagne.

En ce qui concerne les appartements en eux-mêmes, les investisseurs ont réalisé qu’ils peuvent avoir un bien plus avantageux en Turquie. Autrement dit, pour le même prix, ils obtiennent un appartement plus spacieux qu’en Espagne. En plus, il est rare de trouver un appartement plus de 60 m2 dans ce pays. Ce qui n’est pas le cas en Turquie.

🏢 Avantage de l’achat immobilier : ✅ Le placement immobilier est le plus sûr et le moins risqué que ce soit dans l’investissement du bien immobilier, résidentiel ou commercial ⭐️ La Turquie est devenue un favori des investisseurs et des touristes du monde entier — Naruto 🖤 (@croks75xx) August 13, 2022

Les procédures d’achat d’appartement en Turquie

Lorsque vous avez trouvé votre eldorado en Turquie, il faut alors fournir plusieurs documents afin de conclure l’achat. Suite à cela, vous pouvez obtenir l’acte de propriété. Il faut alors vous enregistrer auprès du centre fiscal pour obtenir une identité fiscale. Ensuite, créez un dossier auprès du service de sécurité afin d’obtenir un « Négatif ». Pour obtenir l’acte de propriété, il y a des démarches à suivre auprès des services fonciers locaux. Enfin, pour faciliter la transaction d’achat, vous devez ouvrir un compte bancaire.



Bien évidemment, il existe des agences qui réalisent ces démarches à votre place. Pour ce faire, ils ont besoin de la traduction légalisée de votre passeport et de 2 photos d’identité. Vous leur donnez une procuration, en présence d’un notaire et d’un traducteur. Ainsi, l’agence intervient à votre place.