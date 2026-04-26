Acheter des fraises en Algérie, une pratique à surveiller de près avant de passer à la caisse

Face à la popularité croissante de la vente de fraises en barquettes plastiques hermétiquement fermées, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE) tire la sonnette d’alarme.

Cette pratique, bien que pratique, présente des risques sanitaires non négligeables, surtout en période de chaleur. Découvrez pourquoi il est essentiel de rester vigilant lors de l’achat et de la conservation de ces fruits délicats.

L’essor inquiétant des barquettes de fraises hermétiquement fermées

En Algérie, l’arrivée des fortes chaleurs coïncide avec une augmentation de la vente de fraises conditionnées dans des barquettes en plastique hermétiquement fermées. Cette pratique, bien que populaire pour sa commodité apparente, suscite les préoccupations de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE).

Malgré son attrait pour le consommateur, ce mode de conditionnement présente des risques importants, notamment durant les périodes de chaleur. L’absence de ventilation dans ces emballages crée un environnement propice à la prolifération de bactéries et de moisissures, mettant en danger la santé des consommateurs.

Les dangers cachés de ces emballages pour la santé du consommateur

En effet, l’humidité s’accumule à l’intérieur des barquettes fermées, tandis que la température peut rapidement augmenter, surtout en période de chaleur. Cela crée un milieu idéal pour le développement de moisissures et la multiplication de bactéries.

La conséquence directe est une dégradation accélérée des fraises, qui peuvent se gâter rapidement. Plus grave encore, cela augmente le risque d’intoxication alimentaire pour le consommateur, avec des cas potentiels pouvant être graves.

Recommandations de l’APOCE pour une consommation sûre de fraises

L’APOCE insiste sur l’importance d’une bonne aération et d’une température basse pour la conservation des fraises. Les consommateurs sont donc invités à éviter les fraises présentées dans des contenants hermétiquement fermés, surtout si ces derniers sont exposés en plein soleil ou dans des environnements chauds.

Il est également crucial de vérifier attentivement l’état du fruit, en recherchant toute trace de moisissure ou de détérioration. Les commerçants, quant à eux, ont la responsabilité de respecter rigoureusement les conditions d’exposition et de stockage de ce fruit délicat.