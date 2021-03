Le milieu offensif algérien, Adam Ounas, a été victime de propos racistes et de menaces de mort suite à la victoire de son équipe, ce dimanche 7 mars. Le FC Crotone s’est imposé contre le Torino FC sur un score de 4 buts à 2, dont une réalisation et une passe décisive de l’international algérien.

Festival de buts entre le FC Cortone et le Torino FC

Actuellement dernier du classement italien, cette rencontre a été cruciale pour Cortone afin de gratter quelques points et ainsi continuer leur évolution en première division. De leur côté, le Torino a également compris cet enjeu, car il est toujours menacé de relégation.

C’est dans cet état d’esprit compétitif que les deux adversaires ont entamé le jeu. Avec un total de six buts et quelques mouvements prodigieux, elles ont livré un vrai spectacle de football ce week-end.

Après le deuxième but de Cortone, Adam Ounas improvise un une-deux avec son coéquipier juste devant la surface de réparation. Ce dernier envoie un boulet de canon qui cloue le gardien adverse sur place. Le Cortone réalise ainsi le break à la 80e minute. Le Torino ne s’avoue pas pour autant vaincu, et répond 4 minutes plus tard par un but tout aussi fulgurant, directement dans la lucarne. Les invités manquent une deuxième fois d’égaliser dans la foulée.

Au bout de 93 minutes de jeu, l’Algérien est victime d’un mauvais tacle près du poteau de corner, faute qu’il transforme lui-même par la suite. Avec sa vitesse unique et un coup franc excentré, le numéro 7 algérien se débarrasse rapidement de 3 joueurs l’un après l’autre, avant de tirer dans la lucarne du gardien adverse. Ounas assure ainsi les 3 points à son équipe en marquant ce 4e but, qui est également son deuxième depuis son arrivée dans cette formation.

Le match s’achève sur 4 buts à 2 en faveur du FC Cortone, les ramenant ainsi à 5 points de leur adversaire du jour. Une petite victoire, certes, mais essentielle pour garder la formation dans un esprit positif.

Propos racistes de certains supporters envers Adam Ounas

Un match aussi palpitant ne pouvait définitivement pas passer entre les mailles de filet des supporters. La même soirée après le match, certains spectateurs n’ont pas manqué d’insulter l’Algérien via les réseaux sociaux.

Adam Ounas a publié sur son Instagram quelques insultes de supporters mécontents. On y retrouve notamment des mots le traitant de « Africain/Algérien/Nègre de merde ». Ils n’ont pas également manqué l’occasion de lui souhaiter la mort dans son sommeil ou avec son repas.

Pour autant, le nouvel arrivant du FC Cortone ne se laisse pas abattre et compte bien multiplier ses réalisations jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est certainement pas la première fois qu’un Africain évoluant à l’international est la cible d’injures de supporters. Toutefois, une fois que les matchs ne seront plus disputés en huis clos, la fédération de football italienne devrait considérer sérieusement la mise en place de mesures contre le racisme dans ce sport.

Pour rappel, l’international algérien a été prêté par le SSC Naples. Après avoir joué une saison en France, puis la première moitié de la saison actuelle chez le Cagliari Calcio, il a finalement rejoint le FC Cortone en deuxième moitié. Il est l’auteur de 2 buts en 5 matchs.