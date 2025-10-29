AdBlue et vos injecteurs, comment éviter les erreurs qui pourraient leur être fatales ?

L’AdBlue, un additif essentiel pour les moteurs diesel modernes, joue un rôle crucial dans la réduction des émissions polluantes.

Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des dysfonctionnements graves. Découvrez comment éviter ces erreurs courantes et garantir une performance optimale de votre véhicule.

L’AdBlue : un composant essentiel pour les moteurs diesel modernes

L’AdBlue, indispensable aux moteurs diesel contemporains, est une solution d’urée pure diluée dans de l’eau déminéralisée.

Il est utilisé principalement dans les véhicules dotés de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective), qui vise à diminuer les émissions de NOx (oxydes d’azote), un polluant majeur. Cette technologie transforme les NOx en azote et en eau, deux éléments inoffensifs.

22241 Norme ISO L’AdBlue conforme à la norme ISO 22241 garantit une pureté et une composition précises, indispensables pour protéger le système SCR.

Cependant, une mauvaise gestion de l’AdBlue peut causer des dysfonctionnements graves, notamment au niveau des injecteurs.

Il est donc crucial d’utiliser uniquement de l’AdBlue certifié et conforme aux normes ISO 22241 pour éviter d’endommager le système SCR et d’engendrer des réparations coûteuses.

Erreurs courantes et conséquences lors de l’utilisation de l’AdBlue

Une erreur fréquente est de verser l’AdBlue dans le mauvais réservoir, comme celui du carburant. Cette confusion peut être due à la proximité des deux réservoirs. Il est donc recommandé de consulter le manuel du propriétaire pour localiser correctement le réservoir d’AdBlue.

De plus, il ne faut pas ignorer les alertes de niveau bas d’AdBlue. Un niveau insuffisant peut réduire les performances du moteur et même empêcher le démarrage du véhicule.

Une autre erreur courante est l’utilisation d’AdBlue de mauvaise qualité ou contrefait. Cela peut endommager les injecteurs et affecter le système SCR, entraînant des réparations coûteuses.

Enfin, l’AdBlue doit être utilisé seul et jamais mélangé à d’autres liquides, tels que de l’eau ou des additifs non spécifiés, pour éviter de réduire l’efficacité du système SCR et de provoquer des blocages dans les injecteurs.

Conseils pour une bonne gestion de l’AdBlue

Pour préserver vos injecteurs, utilisez uniquement de l’AdBlue certifié et ne le mélangez jamais avec d’autres liquides.

Assurez-vous également de bien fermer le réservoir après utilisation pour éviter l’évaporation et la formation de dépôts cristallins qui peuvent bloquer les injecteurs.

100 % Pureté de l'AdBlue L’AdBlue est composé à 100 % d’urée et d’eau déminéralisée, sans aucun additif supplémentaire.

Une bonne utilisation de l’AdBlue vous permettra non seulement d’économiser sur les réparations, mais aussi de réduire efficacement les émissions polluantes.

De plus, cela contribue à la préservation de la santé du moteur et de ses injecteurs, garantissant ainsi une performance optimale de votre véhicule.