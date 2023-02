Adhésion de l’Algérie aux BRICS – Le ministre russe donne des nouvelles

L’adhésion de l’Algérie au groupe économique BRICS est à présent ouverte avec l’annonce de plusieurs pays qui saluent cette démarche. Le ministre russe a déclaré que la Russie et la Chine accueillent avec satisfaction cette adhésion et que le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud étudient actuellement le dossier d’adhésion.

Adhésion de l’Algérie : Un processus de longue haleine

L’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a déclaré que la soumission de la demande d’adhésion de l’Algérie au BRICS est un processus de longue haleine. Les autres membres du BRICS doivent s’entendre sur les cadres procéduraux et administratifs pour l’inclusion de nouveaux membres.

BRICS 🇩🇿🇧🇷🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦 | Sergueï Lavrov MAE de la Fédération de Russie: 💬 « L’Algérie est l’un des candidats les plus importants à l’adhésion des BRICS » #Algeria #BRICS #Africa pic.twitter.com/QHkaRBFl8G — NUMIDIA TIMES (@NumidiaTimes) February 2, 2023

Soutien de la Chine

L’ancien ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a confirmé que la Chine se félicite de l’entrée de l’Algérie dans la famille des BRICS, notant que l’Algérie est un grand pays émergent et un représentant des économies émergentes.

Consultations en cours

Le diplomate russe a indiqué que des consultations sont en cours pour déterminer les modalités d’acceptation de nouveaux membres au sein du BRICS. Selon l’ambassadeur sud-africain en Russie, Mzufukili Makitoka, 13 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe BRICS et environ la moitié d’entre eux ont soumis des demandes officielles.

En somme, l’adhésion de l’Algérie au BRICS est un sujet de grand intérêt et de nombreux pays saluent cette démarche. La Russie et la Chine sont favorables à l’adhésion de l’Algérie.

Les modalités d’acceptation de nouveaux membres sont en cours de détermination, mais l’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a affirmé que la demande officielle algérienne ne rencontre aucun problème.