Le choix d’Adidas de s’associer à un ancien soldat israélien suscite une vive polémique en 2026.

Entre réactions indignées, appels au boycott et soutien de certains internautes, cette collaboration soulève de nombreuses interrogations sur les motivations de la marque et les conséquences possibles sur son image.

Adidas et la controverse : un choix qui divise

La décision d’Adidas de collaborer avec un ancien soldat israélien a provoqué une vive polémique. D’un côté, certains critiquent ce choix, le considérant comme une prise de position politique sensible, notamment en raison du conflit israélo-palestinien.

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Les réseaux sociaux ont été le théâtre de nombreuses réactions négatives, certains appelant même au boycott de la marque.

D’un autre côté, des soutiens se sont manifestés, soulignant l’importance de séparer les actions individuelles du contexte politique. Des personnalités influentes ont défendu Adidas, arguant que la collaboration repose sur des valeurs sportives et non politiques.

Les motivations derrière le choix d’un ambassadeur atypique

Adidas a peut-être choisi cet ex-soldat israélien pour sa capacité à incarner des valeurs de résilience et de détermination, des qualités prisées dans le monde du sport.

💢 Les appels au boycott d’Adidas, qui a choisi comme égérie publicitaire un ancien soldat de l’armée israélienne, accusée de génocide à Gaza, attirent l’attention sur la situation commerciale de l’entreprise 🛑 Cette campagne de boycott relance le débat sur l’image de la marque… pic.twitter.com/9q1n5hqC7x — Anadolu Français (@anadolufrancais) September 8, 2026



En s’associant à une figure controversée, la marque pourrait viser à capter l’attention d’un public jeune et engagé, sensible aux récits de dépassement de soi.

Par ailleurs, ce choix pourrait refléter une stratégie visant à diversifier son image et à toucher des marchés spécifiques. L’ambassadeur, par son parcours unique, pourrait symboliser l’idée qu’Adidas soutient ceux qui surmontent les obstacles, indépendamment de leur passé.

Un impact sur l’image de marque

La controverse entourant la collaboration d’Adidas avec un ancien soldat israélien pourrait nuire à l’image de la marque à court terme, en suscitant des réactions négatives et des appels au boycott.

Cependant, à long terme, cette décision pourrait renforcer la perception d’Adidas comme une marque audacieuse, prête à prendre des risques pour défendre ses choix.

Historiquement, des marques ayant traversé des controverses similaires ont parfois réussi à transformer ces défis en opportunités de croissance.

Pour Adidas, cela pourrait signifier l’occasion de réaffirmer ses valeurs et de se positionner comme un acteur engagé, capable de susciter le débat et d’attirer un public diversifié.