Adopt, le succès français de la cosmétique, s’implante au Maroc avec trois nouvelles boutiques en mars

La marque française de parfumerie Adopt, reconnue pour sa vision libre et intuitive du parfum, annonce son lancement au Maroc.

Forte d’une croissance soutenue en France et d’une stratégie éco-responsable, la marque poursuit son expansion à l’international avec une offre diversifiée et créative. Les premiers points de vente ouvriront leurs portes dès le mois de mars.

Adopt, la révolution française de la parfumerie, débarque au Maroc !

Adopt, marque française emblématique de parfumerie, est reconnue pour son univers coloré et sa vision innovante du parfum.

Elle propose une approche plus libre, intuitive et personnelle de la fragrance, permettant à chacun d’exprimer ses envies et de se réinventer au quotidien.

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Cette philosophie est portée par Philippe Hardel, Directeur de la création, qui développe les collections avec un collectif de parfumeurs issus de maisons prestigieuses.

Dès le mois de mars, Adopt s’implantera au Maroc, inaugurant une nouvelle manière d’aborder le parfum dans le Royaume.

Les trois premières boutiques ouvriront leurs portes à Sela Park Almaz, Tachfine Center et Marina Shopping, marquant ainsi le début de l’aventure marocaine de cette marque audacieuse.

Une offre variée pour tous les goûts

Adopt se distingue par une collection riche de plus de 100 eaux de parfum, couvrant un large éventail de familles olfactives.

Que vous soyez attiré par des notes florales, boisées, fruitées, gourmandes, fraîches ou chyprées, vous trouverez votre bonheur.

La marque ne se limite pas au parfum et propose également des gammes de soins pour le corps et la peau, ainsi qu’une gamme pour la maison, incluant des diffuseurs et des bougies.

Cette diversité d’offres permet à chacun de prolonger l’expérience Adopt au quotidien, en créant une ambiance olfactive unique chez soi ou en prenant soin de sa peau avec des produits de qualité.

Adopt, une croissance fulgurante et un engagement éco-responsable

En France, Adopt a connu une croissance impressionnante avec une augmentation de 45% de nouveaux clients en 2024 et une progression de 140% des nouveaux clients omnicanaux par rapport à 2023.

Cette réussite est également visible dans l’expansion de son réseau de boutiques, qui compte désormais 330 points de vente. La marque a été récompensée pour son développement dynamique, notamment par l’IREF et lors des Trophées de l’Économie Nouvelle-Aquitaine.

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Adopt s’engage aussi dans une démarche éco-responsable. Elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 30% et sa consommation d’eau de 60%.

Ses parfums sont éco-conçus, avec un alcool 100% issu de betteraves françaises et des packagings recyclables. Créée il y a près de 40 ans, Adopt continue son expansion internationale tout en restant fidèle à ses valeurs : plaisir, accessibilité, qualité et éco-responsabilité.