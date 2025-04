Aéronautique : Mecachrome, le titan français, mise massivement sur la Tunisie pour 2025

L’industrie aéronautique française est en pleine mutation. Mecachrome, le géant tricolore de la mécanique de précision, fait un pari audacieux pour l’avenir. La Tunisie, pays d’Afrique du Nord en plein essor économique, semble être au cœur de cette stratégie ambitieuse. Quels sont les enjeux de ce choix ? Comment Mecachrome compte-t-il tirer parti de cette nouvelle orientation ?

Cet article vous propose une analyse détaillée de cette décision majeure qui pourrait bien redessiner le paysage de l’aéronautique mondiale.

Christian Cornille, président de Mecachrome, salue la performance des unités tunisiennes lors de sa visite

Christian Cornille, à la tête du groupe Mecachrome, a récemment effectué une visite en Tunisie pour inaugurer l’agrandissement de son unité industrielle située à El Mghira. Il a exprimé sa satisfaction quant au fonctionnement optimal des trois sites de production du groupe, implantés à El Mghira, Sousse et Jemmel.

Spécialisé dans la production de pièces aéronautiques de haute précision, Mecachrome envisage de renforcer sa présence en Tunisie, encouragé par les compétences locales et les résultats positifs obtenus dans ce secteur clé. Cornille a loué les performances des unités tunisiennes et le climat propice à l’investissement, soulignant l’importance de maintenir cette dynamique de partenariat et de coopération.

Mecachrome envisage un développement accru en Tunisie

Christian Cornille, président de Mecachrome, a partagé ses plans d’expansion en Tunisie lors d’une rencontre avec Samir Abdelhafidh, le ministre de l’Économie et de la Planification. Il a souligné l’importance de la formation pour adapter les compétences aux exigences futures de l’industrie aéronautique. De plus, il a mis en avant les engagements du groupe pour minimiser son empreinte carbone, conformément aux normes internationales.

Le ministre Abdelhafidh a réitéré l’engagement des autorités tunisiennes à soutenir le développement de Mecachrome, en mobilisant les structures d’appui à l’investissement et en renforçant la coordination entre les différentes parties prenantes.

Engagement des autorités tunisiennes pour une industrie plus verte et la formation

Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification, a affirmé l’engagement du gouvernement tunisien à accompagner Mecachrome dans son développement. Il a souligné l’importance d’accélérer la formation de compétences spécialisées pour répondre aux besoins futurs de l’industrie.

De plus, il a insisté sur le soutien aux entreprises dans leur transition vers une industrie plus respectueuse de l’environnement. Cet engagement s’inscrit dans la volonté des autorités tunisiennes de promouvoir une économie verte et durable, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs impliqués.