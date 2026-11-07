Aéroport d’Alger : le classement africain de novembre 2026 confirme un nouveau recul

L’aéroport international Houari Boumediene d’Alger perd une nouvelle place dans le classement des plateformes aéroportuaires les plus fréquentées d’Afrique.

Selon les données d’OAG pour novembre 2026, il occupe désormais la 8ᵉ position continentale, malgré une progression de son offre de sièges par rapport au mois précédent. Les chiffres révèlent également une croissance limitée de la capacité aérienne à l’échelle nationale.

Aéroport d’Alger : une 8ᵉ place malgré la hausse des capacités

Avec 520 000 sièges programmés en novembre 2026, l’aéroport international d’Alger se positionne au 8ᵉ rang africain. Selon OAG (Official Airline Guide), sa capacité progresse de 7,4 % par rapport à octobre et de 3,2 % sur un an.

Cette évolution positive ne suffit toutefois pas à maintenir sa précédente position dans le classement continental. Le podium africain reste largement dominé par trois grandes plateformes.

L’aéroport du Caire arrive en tête avec 1,74 million de sièges, devant Addis-Abeba et ses 1,17 million de places, puis Johannesburg avec 1,12 million. L’écart entre ces hubs et Alger illustre les différences de capacité entre les principaux marchés aériens du continent.

Maroc-Algérie : Casablanca et Marrakech devancent Alger

Sur le marché maghrébin, l’aéroport algérois occupe la troisième position. Il reste derrière Casablanca, qui totalise 690 000 sièges programmés, et Marrakech, avec 580 000 places disponibles en novembre.

À l’échelle nationale, la capacité cumulée des aéroports algériens atteint 948 334 sièges au départ. Ce volume représente une hausse de seulement 0,2 % par rapport aux 946 655 sièges enregistrés en novembre 2025.

Cette progression particulièrement faible place l’Algérie parmi les marchés nationaux affichant les évolutions les plus modestes du top 10 établi par OAG. Elle contraste avec la croissance de l’offre observée sur certaines grandes plateformes internationales.

Atlanta, Chicago et Tokyo dominent le classement mondial

À l’échelle mondiale, Atlanta conserve la première place avec 5,07 millions de sièges programmés, malgré un recul annuel de 1 %. Chicago O’Hare occupe la deuxième position avec 4,64 millions de sièges et affiche la plus forte progression du top 10, soit 11 % sur un an.

Tokyo Haneda complète le podium avec 4,54 millions de places, en hausse de 1 %. Dubaï arrive quatrième avec 4,47 millions de sièges, mais enregistre une baisse annuelle de 16 %, la plus importante parmi les dix premiers aéroports mondiaux.

Enfin, Canton-Baiyun ferme le top 5 avec 4,44 millions de sièges, soit une progression de 5 % par rapport à novembre 2025. Ces résultats confirment le poids des grandes plateformes américaines et asiatiques dans le transport aérien mondial.