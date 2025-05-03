Affaire Badr : le verdict final de la justice qui bouleverse tout

L’affaire Badr, qui a tenu en haleine l’opinion publique depuis son commencement, vient de connaître un dénouement inattendu. Le verdict final de la justice, rendu public récemment, a bouleversé toutes les prévisions et suscité une vague de réactions diverses. Dans cet article, nous vous proposons de revenir sur ce jugement qui fait couler beaucoup d’encre et de découvrir la vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire qui marque indéniablement l’année 2025.

Report du procès des meurtriers de Badr : prochaine audience fixée au 19 mai 2025

La Cour d’appel de Ain Sebaâ a décidé, lundi dernier, de reporter le procès des individus impliqués dans l’assassinat brutal de Badr, survenu en novembre 2023 près d’un établissement de restauration à la corniche de Ain Diab, Casablanca. La nouvelle date d’audience a été fixée pour le 19 mai 2025.

Le père de la victime, s’exprimant auprès de Le Site info, a révélé que la décision de report a été prise suite à l’absence des témoins qui étaient attendus pour témoigner lors de ce procès.

Verdict initial et compensation financière : le principal accusé condamné à mort

En avril dernier, la justice avait tranché en première instance, prononçant la peine capitale à l’encontre du principal suspect dans l’affaire du meurtre de Badr. En plus de cette sentence, une indemnité de 500.000 dirhams a été attribuée aux parents endeuillés.

Cette somme, bien que ne pouvant compenser la perte d’un enfant, représente un soutien financier significatif pour la famille de la victime, contribuant ainsi à atténuer, dans une certaine mesure, le poids du drame vécu.

Accusations graves contre les suspects : une affaire de bande criminelle et de meurtre prémédité

Le procureur général du roi près la Cour d’appel a engagé des poursuites contre cinq individus arrêtés pour leur implication présumée dans ce crime atroce. Les charges retenues contre ces suspects sont lourdes et diversifiées, allant de la constitution d’une bande criminelle à l’assassinat prémédité, en passant par le vol qualifié, la tentative de meurtre prémédité et la complicité.

Ces accusations, de nature grave, pourraient influencer considérablement l’issue du procès.