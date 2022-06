Affaire Future Gate : l’algérienne mineure Ines Abdelli devant le juge

Une grande notoriété implique de grandes responsabilités. C’est ce que ces influenceurs d’origine algérienne n’ont pas réellement appréhendé lorsqu’ils ont promu une agence fictive et frauduleuse, la « Future Gate ». Reporté par plus de 75 étudiants pour escroquerie, plusieurs personnes ont dû comparaître devant le juge du Tribunal de Dar El Beida à Alger, le 09 juin 2022. Au cours de ce premier procès, le juge a précisé que quatorze (14) personnes sont principalement impliqués dans cette affaire, dont le gérant de l’agence Oussama R., la célèbre actrice Numidia Lezoul, Boudjemline Farouk ou Rifka, Mohamed Aberkane (Stanley) ainsi que de l’actrice Inès Abdelli.

Future Gate : Une affaire d’arnaque et d’escroquerie sur une agence d’étude à l’étranger

Une affaire d’escroquerie aux visas a animé et envahi la toile depuis la fin de l’année 2021. Dans cette affaire, impliquant de nombreuses célébrités ainsi que leurs agents, une agence fictive a proposé une offre aux étudiants algériens de continuer leurs études à l’étranger (en Russie, en Ukraine et en Turquie) contre la modique somme de 30 millions de Dinar Algérien qui couvrira les frais des études.

Cependant, plusieurs témoignages des victimes ont fait scandale sur les réseaux sociaux et sur Internet, des étudiants ont dénoncé l’arnaque qu’ils ont subi avec cette entreprise. Certains disent que les frais d’inscription perçus par l’agence s’élèvent à 3 fois plus cher que la normale. De plus, la réalité est loin de ressembler aux promesses faites par l’entreprise une fois arrivée sur les lieux.

Des peines de prison ferme et de lourdes amendes requises pour les principaux accusés et les influenceurs

Ayant participé à la promotion de cette agence fictive, quatre influenceurs se trouvent mêlés à cette affaire dénommée « Future Gate », dont Numidia Lezoul, Rifka, Stanley et Inès Abdelli. Malgré qu’ils aient crié leur innocence, le procureur de la République a requis des peines d’emprisonnement de 1 à 8 ans à l’encontre des accusés, ainsi qu’une amende allant jusqu’à 5 millions de Dinar. Concernant le cas d’Inès Abdelli, vu qu’elle est encore mineure, elle a comparu devant le tribunal des mineurs le mardi 14 juin 2022.

Quand tombera la sentence finale du juge correctionnel ?

Le verdict final pour les principaux accusés, dont Numidia Lezoul, Rifka, Stanley et Oussama R., sera prononcé le jeudi 16 juin 2022, selon les dires du juge du Tribunal de Dar El Beida à Alger. Quant à Inès Abdelli, la date de son jugement sera reportée au mardi 28 Juin 2022.