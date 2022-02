Affaire Future Gate : Les influenceurs bientôt libérés ?

Depuis l’ouverture de l’affaire Future Gate, les influenceurs « complices » de l’escroquerie sont régulièrement sous les feux du projecteur. En mémoire, ils étaient retenus sous mandat de dépôt depuis la mi-janvier 2022.

Aujourd’hui, leur sort est entre les mains du juge. Pourront-ils désormais regagner la société ?

Une possibilité de libération ?

Rifka, Numidia Lezoul et Stanley étaient les principaux concernés dans le dossier Future Gate. Inculpés pour complicité avec l’agence fictive qui a arnaqué 75 étudiants algériens, ils ont fini derrière les barreaux dans l’attente du jugement.

Ines Abdelli, quant à elle, est placée sous contrôle judiciaire. Ce 2 février, les promoteurs susmentionnés se sont présentés devant le Juge du Tribunal de Dar El Baida.

Pour rappel, ils sont accusés de « blanchiment d’argent », d’« escroquerie », de « violation de la législation et de la réglementation relatives au change et à la circulation des capitaux de et vers l’étranger » ainsi que pour la « formation d’association de malfaiteurs ».

Aussi, ils sont accusés « de traite d’êtres humains via un groupe criminel organisé et transnational ». Le juge devrait, de ce fait, se prononcer.

Ces lourdes charges, ne prédisent encore rien de bon pour leur libération. Toutefois, rien n’est encore joué.

Les réseaux sociaux partagés

Bien que le verdict final n’ait pas encore été communiqué, les internautes, quant à eux, se sont déjà positionnés. Une partie lance une multitude de méchancetés contre les accusés sans pour autant tenir en compte le principal concerné dans le dossier.

Toutefois, les fans de ces personnalités publiques sur Instagram, se sont ruées dans la mise en place d’une campagne de soutien pour la décharge des 3 créateurs de contenu indiqués précédemment.

Bien que cette initiative puisse ouvrir la porte à ces derniers, il faut se mettre à l’évidence, notamment devant les lourdes accusations contre eux.