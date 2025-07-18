Affaire ‘Roi du désert’ : Latifa Raafat brise le silence à son arrivée au tribunal

L’affaire « Roi du désert » continue de faire couler beaucoup d’encre. Latifa Raafat, l’une des figures centrales de cette affaire, a décidé de briser le silence lors de son arrivée au tribunal. Un moment fort que nous vous proposons de découvrir en vidéo dans cet article. Quels sont les détails de cette affaire qui secoue le monde du spectacle ? Qu’a-t-elle déclaré à son arrivée au tribunal ? Nous vous invitons à plonger au cœur de cette affaire qui ne laisse personne indifférent.

Latifa Raafat se présente au tribunal pour l’affaire « Escobar du désert »

La célèbre chanteuse marocaine, Latifa Raafat, s’est rendue ce jeudi à la Cour d’appel de Casablanca, en lien avec l’affaire judiciaire connue sous le nom d' »Escobar du désert ». Cette affaire implique Saïd Naciri, ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdelnabi Bioui, ex-président de la région de l’Oriental.

Latifa Raafat a tenu à préciser qu’elle n’était pas une accusée mais un témoin dans cette affaire. Malgré l’absence de convocation officielle, elle a choisi de se présenter devant le tribunal pour dissiper les rumeurs selon lesquelles elle chercherait à éviter ses responsabilités.

Implication de Saïd Naciri et Abdelnabi Bioui dans l’affaire

Deux autres personnalités marocaines sont également impliquées dans cette affaire judiciaire : Saïd Naciri, ancien président du club de football Wydad de Casablanca, et Abdelnabi Bioui, ex-président de la région de l’Oriental. Leur rôle exact dans cette affaire reste à déterminer par le tribunal.

À ce jour, aucune information précise n’a été divulguée concernant leur position actuelle face à ces accusations. Il est important de noter que, tout comme Latifa Raafat, ils ne sont pas nécessairement coupables mais peuvent être appelés à témoigner dans le cadre de l’enquête.

Latifa Raafat réfute les rumeurs et affirme sa coopération

Latifa Raafat a fermement démenti les allégations selon lesquelles elle chercherait à échapper à ses responsabilités dans cette affaire. Elle a également insisté sur le fait qu’elle n’était pas interdite de voyager, contrairement aux rumeurs circulant à son sujet. Pour preuve, elle a récemment effectué un voyage en Belgique pour un concert.

La chanteuse a qualifié ces rumeurs d’infondées, soulignant son engagement à coopérer pleinement avec la justice. Elle a exprimé son souhait de mettre fin à ces spéculations et de se concentrer sur sa carrière artistique.