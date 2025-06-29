Agadir : Arrestation surprenante de deux Britanniques recherchés par Interpol

Dans une opération qui a surpris plus d’un, deux ressortissants britanniques ont été arrêtés à Agadir. Ces individus étaient activement recherchés par Interpol pour des crimes non spécifiés. Cette arrestation met en lumière l’efficacité de la coopération internationale en matière de justice pénale. Découvrez dans cet article les détails de cette affaire intrigante qui a secoué la tranquille ville balnéaire marocaine.

Nous vous apporterons également un éclairage sur le rôle crucial d’Interpol dans la traque des criminels à travers le monde. Restez connectés pour en savoir plus sur cette histoire captivante.

Arrestation à Agadir de deux Britanniques recherchés par Interpol

Deux citoyens britanniques, faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux, ont été arrêtés samedi dernier à Agadir par la police judiciaire préfectorale. Cette opération a été menée grâce à des informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST). Les individus ont été appréhendés dans la zone d’Anza après que les bases de données d’Interpol aient révélé leur statut de fugitifs.

L’un était recherché pour son implication présumée dans un homicide volontaire, tandis que l’autre était sous le coup d’une notice rouge pour non-comparution devant le tribunal et violation de sa liberté conditionnelle.

Les charges retenues contre les deux individus

Le premier suspect est accusé d’homicide volontaire, une charge grave qui a conduit à l’émission d’un mandat d’arrêt international par les autorités judiciaires britanniques. Le second individu, quant à lui, est poursuivi pour avoir refusé de se présenter devant le tribunal et pour avoir enfreint les termes de sa liberté conditionnelle.

Ces infractions ont également entraîné l’émission d’une notice rouge par Interpol. Les deux hommes sont actuellement en détention provisoire dans l’attente de la procédure d’extradition. Les autorités britanniques ont été informées de leur arrestation afin d’initier les démarches nécessaires à leur retour au Royaume-Uni.

Procédures d’extradition et coopération sécuritaire internationale

Suite à ces arrestations, les autorités britanniques ont été alertées pour entamer les procédures d’extradition. Les deux ressortissants britanniques sont actuellement en garde à vue dans le cadre de cette démarche.

Ces arrestations témoignent de l’efficacité de la coopération sécuritaire internationale et des efforts constants des services de sécurité marocains pour traquer et appréhender les individus recherchés au niveau international pour des crimes transfrontaliers. Cela démontre également l’engagement du Maroc dans la lutte contre la criminalité internationale.