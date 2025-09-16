Agadir : le nourrisson viral reçoit l’aide du ministère de la Santé, une première dans le pays

L’histoire du nourrisson viral d’Agadir a suscité une vague d’émotion sans précédent au Maroc. Face à cette situation, le ministère de la Santé a décidé d’intervenir, marquant ainsi une première dans l’histoire du pays. Cette décision inédite soulève de nombreuses questions sur les enjeux et les défis auxquels le système de santé marocain est confronté.

Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de cette affaire qui a captivé l’attention nationale et internationale. Restez avec nous pour découvrir comment le destin de ce petit être a pu mobiliser les plus hautes instances de l’État.

Prise en charge d’un nouveau-né atteint d’une maladie rare par le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a récemment pris sous son aile un nouveau-né souffrant d’une affection dorsale rare, suite à une manifestation devant l’hôpital Hassan II à Agadir.

Ce qui c’est passé à #Agadir n’est pas une exclusivité du système sanitaire, une révision globale de la fonction publique est à méditer.

L’adage la personne adéquate dans l’endroit adéquat c’est notre tendon d’Achille.

On a beau avoir les meilleurs hôpitaux, stades … pic.twitter.com/hcqlSTOkBB — Moulay 🎗️ (@Moulay_tt_court) September 15, 2025

Les images du nourrisson porté par son père lors de cette protestation ont suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. La mobilisation des citoyens dénonçait le manque d’équipements médicaux et de personnel soignant dans la région, soulignant l’urgence d’une intervention des autorités pour améliorer la situation sanitaire.

Diffusion virale des images du bébé et répercussions sur la sensibilisation du public

Le père du nourrisson, participant actif à la manifestation, a joué un rôle crucial en attirant l’attention sur la situation de son enfant. Les photos du bébé, diffusées massivement sur internet, ont suscité une onde de choc parmi les internautes.

Cette diffusion virale a permis de mettre en lumière les carences du système de santé local, incitant le ministère de la Santé à agir rapidement. La mobilisation en ligne a également renforcé la prise de conscience du public quant à la nécessité d’une amélioration urgente des services de santé dans la région d’Agadir.

Revendications des manifestants pour une amélioration des services de santé à Agadir

Les protestataires, rassemblés en nombre devant l’hôpital Hassan II, ont exprimé leur mécontentement face à la dégradation des services de santé dans la région d’Agadir. Leur demande principale était claire : plus d’équipements médicaux et un renforcement du personnel soignant.

Ils ont brandi des pancartes et scandé des slogans pour faire entendre leur voix, soulignant l’urgence de la situation sanitaire. Selon eux, cette crise nécessite une intervention rapide et efficace des autorités compétentes. Les manifestants espèrent que leur mobilisation entraînera des changements significatifs et durables pour le système de santé local.