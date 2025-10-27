Agadir s’équipe de 70 autobus flambant neufs pour une mobilité urbaine repensée

Le Grand Agadir accueille 70 nouveaux autobus, première étape d’un ambitieux programme de transport public urbain pour la période 2025-2029.

Ce projet national, doté de près de 11 milliards de DH, vise à moderniser et rendre durable le système de transport urbain et péri-urbain du Royaume.

Agadir accueille 70 nouveaux autobus : un pas de géant pour la mobilité urbaine !

Le port d’Agadir a récemment vu l’arrivée de 70 nouveaux autobus, marquant le début d’une nouvelle ère pour le transport public dans la ville.

🇲🇦🚌|Agadir a reçu 70 des 247 autobus prévus pour la phase initiale du nouveau programme de transport public urbain. Ce programme, doté de 11 milliards DH, concerne 84 villes pour l’acquisition de près de 3 800 autobus. pic.twitter.com/MvU07pcRDj — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) October 27, 2025

Ces véhicules font partie de la première phase du programme de modernisation du transport public urbain prévu pour la période 2025-2029.

Depuis des années, les trajets vers mon travail étaient compliqués. L’arrivée de ces nouveaux bus redonne espoir à beaucoup d’entre nous : on espère enfin des horaires fiables et un confort de transport digne d’une grande ville.

Nadia, 36 ans, enseignante à Agadir

Le Grand Agadir est parmi les six premières villes à bénéficier de cette initiative. Ce projet ambitieux représente une avancée majeure pour la mobilité urbaine, offrant aux résidents une alternative de transport plus efficace et écologique.

Quels sont les prochains jalons de ce programme ambitieux ?

Dans le cadre de ce projet, 58 autres autobus seront accueillis au port d’Agadir début novembre. De plus, 41 véhicules supplémentaires arriveront au port de Casablanca dès la semaine prochaine.

247 Autobus déployés D’ici 2029, 247 nouveaux véhicules viendront renforcer le réseau de transport du Grand Agadir.

Cette initiative s’inscrit dans le Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, en particulier son volet consacré au transport urbain.

Elle marque une étape importante dans l’amélioration de la mobilité urbaine et répond aux attentes des citoyens en termes de qualité et de quantité.

Un investissement colossal pour une mobilité durable : comment est financé ce programme ?

Le financement de ce programme ambitieux, doté de près de 11 milliards de DH, provient de plusieurs sources.

Transport urbain: Agadir reçoit sa première flotte de nouveaux autobuspic.twitter.com/7kVjUixuGe — Le360 (@Le360fr) October 25, 2025



En effet, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des Finances ainsi que les 12 régions du Royaume contribuent à parts égales à son financement.

Ce programme va bien au-delà du transport : il symbolise la transformation urbaine d’Agadir. Nous voulons offrir un service qui redonne confiance aux citoyens dans le transport public.

Youssef, 48 ans, responsable de projet à la mairie d’Agadir

Ce programme a une portée nationale et vise à moderniser le système de transport urbain et péri-urbain dans toutes les villes du Royaume. L’objectif est de proposer un service de transport moderne, inclusif et durable, répondant aux besoins et attentes des citoyens.