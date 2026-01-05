Agadir sous le choc : le célèbre Souk El Had contraint de fermer ses portes face aux intempéries dévastatrices

Face à une alerte météorologique annonçant de fortes précipitations, les autorités d’Agadir ont pris la décision préventive de fermer temporairement le Souk El Had.

Cette mesure vise à protéger les personnes et les biens, en évitant un scénario similaire aux récentes inondations de Safi. Les commerçants sont invités à sécuriser leurs stands pour prévenir tout dommage potentiel.

Fermeture temporaire du Souk El Had pour des raisons de sécurité

Face à une situation météorologique potentiellement dangereuse, les autorités d’Agadir ont pris la décision inédite de fermer temporairement le Souk El Had.

Cette mesure préventive vise à protéger les personnes et les biens en suspendant toutes les activités commerciales du souk.

Les commerçants ont été invités à vider et sécuriser leurs stands afin de minimiser les risques de dégâts matériels ou humains.

Cette initiative a été prise dans le but d’éviter un scénario similaire aux récentes inondations survenues à Safi.

Prévenir un drame similaire à celui de Safi

Cette décision a été prise en réponse aux inondations dévastatrices qui ont récemment frappé la ville de Safi.

Les autorités d’Agadir cherchent à éviter une répétition de ce scénario tragique, où les pertes matérielles et humaines ont été considérables.

La prévention est au cœur de cette démarche. En anticipant les risques liés aux intempéries, la wilaya espère garantir la sécurité de tous et minimiser les dangers potentiels associés aux averses orageuses attendues dans la région.

Alerte météo : Agadir face à de fortes précipitations

Un bulletin d’alerte spécial a été émis par la Direction de la météorologie nationale, signalant des précipitations importantes attendues dans la région d’Agadir.

Cette annonce a renforcé la nécessité d’une approche préventive pour garantir la sécurité de tous.

La wilaya a ainsi privilégié une stratégie proactive, visant à anticiper tout danger potentiel lié aux averses orageuses. L’objectif est clair éviter à tout prix un drame similaire à celui survenu récemment à Safi.