Agression nocturne d’un chauffeur de taxi : l’appel pressant pour des mesures de sécurité renforcées

Face à une recrudescence d’agressions nocturnes, l’Union Tunisienne des Taxis Individuels appelle à un renforcement des contrôles sur les clients et sollicite la collaboration des autorités pour garantir la sécurité des chauffeurs.

Elle propose notamment l’installation de caméras de surveillance et une révision de la législation pour plus de flexibilité dans le refus de certaines courses.

L’union tunisienne des taxis individuels réclame plus de sécurité nocturne

Face à une recrudescence d’incidents nocturnes, l’Union Tunisienne des Taxis Individuels demande un renforcement des contrôles sur les passagers durant les heures sombres, particulièrement en zones rurales.

Cette requête intervient après qu’un chauffeur de taxi a été victime d’une agression dans la banlieue de Tunis, où il s’est vu dépossédé de son véhicule et de ses biens sous la menace d’une arme.

Dans un communiqué récent, l’Union appelle les autorités à collaborer avec les syndicats pour garantir la sécurité des conducteurs.

Elle souligne également l’urgence d’adopter des lois régulant les applications de transport intelligent et d’autoriser l’installation de caméras de surveillance dans les taxis.

Une attaque nocturne à Tunis : le déclic pour une prise de conscience ?

L’incident qui a déclenché cette demande s’est produit il y a deux jours. Un membre de l’Union, travaillant dans la banlieue de Tunis, a été victime d’une attaque brutale. Sous la menace d’une arme blanche, des malfrats lui ont volé son véhicule et son argent.

Cet événement a eu un impact considérable sur la communauté des chauffeurs de taxi. Il a souligné la vulnérabilité de ces travailleurs nocturnes et a renforcé leur sentiment d’insécurité.

L’Union espère que cet incident servira de catalyseur pour une action concrète visant à améliorer leur sécurité.

Collaboration avec les autorités : une solution pour garantir la sécurité des chauffeurs ?

L’Union Tunisienne des Taxis Individuels insiste sur l’importance d’une collaboration étroite entre les autorités et les syndicats professionnels.

Cette coopération est essentielle pour élaborer des solutions efficaces visant à assurer la sécurité physique des chauffeurs de taxi.

Une telle alliance pourrait permettre une meilleure régulation du secteur, notamment par le biais de lois encadrant les applications de transport intelligent et l’autorisation de caméras de surveillance dans les taxis.

Ces mesures contribueraient à renforcer la protection des chauffeurs, particulièrement durant les heures nocturnes.