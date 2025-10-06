Agri Tech Expo : découvrez les innovations agricoles à Annaba dès mardi

Préparez-vous à explorer le futur de l’agriculture à la Agri Tech Expo qui se tiendra à Annaba. Cette exposition, qui débutera mardi prochain, promet de dévoiler les dernières innovations agricoles qui révolutionnent le secteur.

Que vous soyez un professionnel de l’agriculture ou simplement curieux des nouvelles technologies, cet événement est une occasion unique de découvrir comment la technologie peut aider à nourrir une population mondiale en croissance rapide. Restez connectés pour en savoir plus sur ce rendez-vous incontournable de l’innovation agricole.

Agri Tech Expo 2025 : Un tremplin pour l’agriculture algérienne

Le Salon international de l’investissement agricole et de la technologie, Agri Tech Expo 2025, se tiendra au Sheraton d’Annaba. Cette troisième édition, attendue avec impatience, accueillera 120 exposants, dont des représentants de 25 chambres agricoles affiliées à la Chambre nationale d’agriculture.

L’événement, qui mettra en lumière le potentiel de l’agriculture dans la diversification économique de l’Algérie, a choisi comme invité d’honneur la Tunisie, symbolisant ainsi une volonté de renforcer la coopération africaine. Les organisateurs anticipent plus de 10 000 visiteurs, parmi lesquels des professionnels du secteur, des universitaires et des diplomates de différents pays africains.

Innovations et opportunités à l’horizon

Agri Tech Expo 2025 promet d’être une vitrine de l’innovation dans des domaines clés tels que l’agriculture de précision, l’élevage et la transformation agroalimentaire. Des rencontres B2B seront organisées pour favoriser les échanges entre agriculteurs, investisseurs, experts et jeunes entrepreneurs, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux partenariats.

Une attention particulière sera accordée aux start-ups, qui auront l’opportunité d’échanger des expériences et d’explorer de nouvelles perspectives d’investissement. Cet événement s’annonce comme un carrefour où technologie et durabilité se rencontrent pour stimuler le développement agricole.

Ateliers techniques et engagement environnemental

L’Agri Tech Expo 2025 proposera une série d’ateliers techniques et de conférences, animés par des experts algériens et internationaux. Ces sessions aborderont des sujets stratégiques tels que le développement de l’agriculture saharienne et les moyens d’améliorer la production et la transformation agricoles.

Par ailleurs, le salon s’engage fermement en faveur de la protection de l’environnement. Des activités seront dédiées au recyclage, à la valorisation des déchets agricoles et à la production d’énergies renouvelables, dans une approche d’économie circulaire. Ainsi, l’Agri Tech Expo 2025 se positionne comme un événement où technologie et durabilité convergent pour favoriser un développement agricole respectueux de l’environnement.