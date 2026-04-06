Agrodiv 2026 se réinvente : nouvelles unités en marche et renaissance des structures industrielles récupérées

Le groupe public Agrodiv, acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, prépare une expansion significative pour 2026.

Avec le lancement de nouvelles unités de production et la relance d’unités récupérées par l’Etat, Agrodiv vise à augmenter sa capacité de production et sa contribution à l’économie nationale.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris en 2025 pour intégrer plusieurs entreprises reprises par l’Etat et moderniser ses installations existantes.

Agrodiv 2026 : une nouvelle ère de production en marche !

Le plan Agrodiv 2026 marque un tournant majeur pour le groupe public des industries agroalimentaires.

Ce projet ambitieux prévoit le lancement de nouvelles unités de production et la relance d’unités récupérées par l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la corruption.

L’objectif est double : augmenter les capacités de production d’Agrodiv et renforcer sa contribution à l’économie nationale.

Ces initiatives répondent à une demande croissante pour les produits du groupe. Elles s’inscrivent dans la continuité du processus entamé en 2025, année durant laquelle Agrodiv a intégré plusieurs entreprises reprises par l’Etat.

Cette stratégie vise à consolider la position d’Agrodiv en tant qu’acteur économique majeur et participant au développement de l’économie nationale.

Comment Agrodiv compte-t-elle dynamiser l’industrie agroalimentaire ?

L’intégration des entreprises reprises par l’Etat en 2025 a été un levier majeur pour augmenter la capacité de production globale d’Agrodiv.

Cette démarche stratégique a permis de créer des emplois directs et indirects, insufflant ainsi un nouveau dynamisme au secteur de l’investissement.

Parallèlement, Agrodiv investit dans la modernisation de ses unités de production existantes et dans la transformation alimentaire avec des technologies modernes.

Ces initiatives visent à diversifier l’offre, garantir une qualité supérieure et répondre aux besoins du marché national.

Vers une coopération renforcée et une expansion internationale !

Agrodiv s’engage à renforcer sa coopération avec divers partenaires, locaux et internationaux. Cette collaboration favorise l’échange de savoir-faire et le transfert de technologies, élargissant ainsi les activités de production du groupe.

Le plan 2026 d’Agrodiv s’oriente vers l’exportation, visant à créer une valeur ajoutée pour l’économie nationale.

L’ouverture de nouveaux marchés à l’étranger contribuera à augmenter les exportations, renforçant la présence internationale du groupe.